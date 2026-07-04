出張や旅行などで利用する機会の多い新幹線。指定席でゆっくり過ごそうと思っていても、周囲の乗客のマナーや思わぬトラブルによって、不快な時間になってしまうことがある。今回は、新幹線内で迷惑なトラブルに遭遇しながらも、最後は思わずスカッとしたという2人のエピソードを紹介する。◆窓に素足を乗せる男性…高橋由紀奈さん（仮名・40代）は、出張帰りの新幹線で忘れられない出来事を体験したという。東京駅を出発し