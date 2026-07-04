幻冬舎」編集者・箕輪厚介氏（40）が4日に公式X（旧ツイッター）を更新し、35万7000人のフォロワーを抱えるXの収益事情を明かした。 箕輪氏は「つぶやきだけで食ってはいける」とし、Xの収益が記された画面をアップ。そこには収益化してからの合計で約2万4170ドルと表示されており、換算すると約390万円となる。ユーザーからは「日本人の平均年収ぐらいあるやん」「こんなにもらえるのか」「つぶやくだけで儲かるからゾ