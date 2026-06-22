　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　359654　　　 8.6　　　 85450
２. <200A> 野村日半導　　　 38155　　　21.5　　　　6549
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 31574　　　-7.6　　　　2424
４. <1321> 野村日経平均　　 25799　　 -23.2　　　 75970
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16821　　 -20.3　　　102050
６. <1579> 日経ブル２　　　 16792　　　 2.4　　　 924.3
７. <1306> 野村東証指数　　 14707　　　89.0　　　 434.5
８. <1360> 日経ベア２　　　 12052　　　27.3　　　　59.6
９. <2644> ＧＸ半導日株　　 11366　　　21.5　　　　5098
10. <1540> 純金信託　　　　　8326　　　-1.9　　　 20250
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　7165　　　44.6　　　1013.0
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　5636　　　11.6　　　　7559
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　5465　　　39.8　　　 75620
14. <1489> 日経高配５０　　　3935　　 -14.5　　　　3273
15. <2243> ＧＸ半導体　　　　3861　　　13.5　　　　5511
16. <1356> ＴＰＸベア２　　　3348　　　97.6　　　 107.6
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3279　　　21.0　　　　5270
18. <1330> 上場日経平均　　　2985　　　51.2　　　 76010
19. <282A> ＧＸ半導１０　　　2784　　　99.7　　　　3391
20. <1308> 上場東証指数　　　2634　　 219.3　　　　4291
21. <1358> 上場日経２倍　　　2440　　　21.3　　　163700
22. <1542> 純銀信託　　　　　2349　　 -40.4　　　 31240
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2062　　　52.1　　　　4633
24. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　2047　　　87.1　　　 88000
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1966　　 -19.3　　　 424.8
26. <213A> 上場半導体株　　　1921　　　14.6　　　 604.0
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1764　　　27.8　　　 321.1
28. <2036> 金先物Ｗブル　　　1759　　　19.8　　　155450
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1735　　　-7.1　　　 80390
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1665　　 319.4　　　　3470
31. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1524　　　39.8　　　　　97
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　1427　　　26.7　　　 75500
33. <2865> ＧＸＮカバコ　　　1360　　 -32.2　　　　1306
34. <1615> 野村東証銀行　　　1352　　 -60.4　　　 723.6
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　1209　　 -17.9　　　 248.2
36. <221A> ＭＸ日半導体　　　1178　　　27.4　　　1713.0
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1121　　　 7.3　　　　　61
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1045　　　 3.7　　　　2615
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　1028　　 -34.1　　　 874.0
40. <2840> ｉＦＥナ百無　　　1012　　　93.9　　　　2833
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 998　　 250.2　　　　1055
42. <1571> 日経インバ　　　　 924　　 -18.2　　　　 275
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 845　　　 6.4　　　　2982
44. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 827　　　 9.0　　　　1139
45. <1328> 野村金連動　　　　 825　　 -16.3　　　 16030
46. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 812　　　-3.0　　　1906.0
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 786　　　49.1　　　　3620
48. <2631> ＭＸナスダク　　　 765　　　15.4　　　 35160
49. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 755　　 -29.8　　　 62210
50. <2624> ｉＦ日経年４　　　 705　　 197.5　　　　7295
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース