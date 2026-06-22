「まるで日本の駅そのもの」ホーチミンに誕生した日本製地下鉄が快適すぎる
YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が、「【海外レポート】ベトナムホーチミン地下鉄に乗ってみた バイク王国に現れた日本製地下鉄！」を公開しました。動画では、旅人のヒロさんがベトナム・ホーチミンの最新事情から、日本の技術支援で建設された地下鉄への乗車レポートを紹介しています。
動画の前半では、ホーチミンへのアクセスや入国時の注意点を解説。パスポートの残存期間が「6ヶ月以上」必要であることや、桁数が多く複雑な通貨「ベトナムドン」を瞬時に日本円へ換算する計算方法など、実用的な情報が共有されました。
中盤では、現地駐在員が挙げるホーチミンの「いいところ」「悪いところ」を紹介。「終わりの見えない地下鉄工事」や「大気汚染」などの課題がある一方で、「圧倒的なカフェ文化」やレベルの高い「日本食」といった魅力があることが語られています。
メインとなる地下鉄乗車シーンでは、街の中心部にあるベンタイン駅へ。日本の協力で作られたクリーンな駅舎や、日立製作所製の車両が登場します。改札口はクレジットカードのタッチ決済にも対応しており、まるで日本の駅そのもののような近代的な空間が広がっています。バイクが多く渋滞が深刻なホーチミンにおいて、地下鉄の快適な移動が際立つ様子が収められました。
日々近代化が進むホーチミンの魅力とリアルな現地事情は、今後のベトナム旅行やビジネス視察を考える上で、非常に役立つ情報となりそうです。
動画の前半では、ホーチミンへのアクセスや入国時の注意点を解説。パスポートの残存期間が「6ヶ月以上」必要であることや、桁数が多く複雑な通貨「ベトナムドン」を瞬時に日本円へ換算する計算方法など、実用的な情報が共有されました。
中盤では、現地駐在員が挙げるホーチミンの「いいところ」「悪いところ」を紹介。「終わりの見えない地下鉄工事」や「大気汚染」などの課題がある一方で、「圧倒的なカフェ文化」やレベルの高い「日本食」といった魅力があることが語られています。
メインとなる地下鉄乗車シーンでは、街の中心部にあるベンタイン駅へ。日本の協力で作られたクリーンな駅舎や、日立製作所製の車両が登場します。改札口はクレジットカードのタッチ決済にも対応しており、まるで日本の駅そのもののような近代的な空間が広がっています。バイクが多く渋滞が深刻なホーチミンにおいて、地下鉄の快適な移動が際立つ様子が収められました。
日々近代化が進むホーチミンの魅力とリアルな現地事情は、今後のベトナム旅行やビジネス視察を考える上で、非常に役立つ情報となりそうです。
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