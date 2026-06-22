この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が、「【上海アーカイブ】上海ロックダウン振り返り 2022年 何があったか？」と題した動画を公開した。動画では、平成鐵郎氏が上海駐在時に遭遇したコロナ禍のロックダウンの実態を振り返り、不自由な生活の様子と、極限状態で見えた真実についてレポートしている。



2022年春、上海市は新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため、当初は数日間の予定でロックダウンに踏み切った。しかし、事態は幾度も延期され、最終的に約2か月に及ぶ厳格な都市封鎖となった。平成氏は、この期間に自身が体験した出来事を10のポイントに分類して解説している。



生活において最も困難を極めたのが物資の調達である。物流網が完全にストップし、ネットショッピングは連日パンク状態に陥った。「お金があっても物が手に入らない」という異常事態の中、住民たちは「集団購入」と呼ばれる手法で食料を確保せざるを得なくなった。時には希望しない大量のポテトチップスを共同で買い取るなど、理不尽な状況にも直面したという。



また、長期化する軟禁生活は人々の精神を蝕み、終わりの見えない不安から「うつ状態」に陥る人も少なくなかった。その一方で、在庫状況を親切に教えてくれるコンビニがある半面、不当な条件を押し付ける業者も現れるなど、極限状態において「人間の素性が浮き彫りになる」光景を目の当たりにしたと平成氏は語る。さらに、政府からの配給物資は地域によって格差があり、用途のわからない常温牛乳や、さばくのに悪戦苦闘する丸ごとの鶏肉が届くなど、リアルな生活の苦労も克明に記録されている。



動画の終盤、平成氏はロックダウンによる上海市の経済損失が約156兆円にも上るという試算に触れ、「一体何を守ろうとして、何をやっているのか」と疑問を呈した。そして、「日本でロックダウンは絶対にやらないでください」「コロナのウイルスよりも、管理している人たちの体制が怖い」と断言し、過剰な防疫施策がもたらす本当の恐ろしさを伝えている。



リンクをコピーする