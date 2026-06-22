アジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」が韓国・釜山で開催され、作品賞および主演女優賞にノミネートされたドラマ『スキャンダルイブ』の主演・柴咲コウと、企画・プロデュースを務める藤野良太氏がレッドカーペットに登場した。

「グローバルOTTアワード2026」は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT・オンラインコンテンツを対象に優れた作品の功績を讃える国際的なコンクール。今回ノミネートされた『スキャンダルイブ』（ABEMA）は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルや深い闇へと切り込んでいくサスペンス作品だ。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、日本におけるNetflixの「今日のシリーズ TOP10（2025年11月20日付）」でも初登場2位を記録するなど大きな注目を集めた。

授賞式に出席した柴咲は、DOLCE&GABBANAの鮮やかなマヨリカ柄のドレスを着用。華やかな色彩と大胆なパターンが、世界中から注目が集まる授賞式の場で圧倒的な存在感を放った。

このたびのノミネートに対し、柴咲は「『スキャンダルイブ』はフィクションではありますが、近年のエンターテインメント業界が抱える課題や、これまであまり表に出ることのなかった部分にも光を当てながら描いた作品です。そのことに、国内外を問わず何かしらの意味や意義を感じていただけたら嬉しいです」と喜びを語った。

また、本作の企画およびプロデュースを行った藤野氏は「日本の芸能事務所と週刊誌のスキャンダルを巡る争いというのが、日本のローカル特有のものだというのもあるのかなと分析しています。それ自体をストーリーにしている作品はあまりないと思うので、そういう特殊性が評価をいただけた点なのかなと思います」と世界的評価の背景を語った。

さらに、日本からのノミネートも相次いだ本授賞式において、柴咲は「リアリティ番組＆バラエティ番組」部門で最優秀賞を受賞したMEGUMIプロデュースの『ラヴ上等』に触れ、「MEGUMIさんが受賞されて同じ日本人として嬉しいのと、バラエティのような今まで見られていなかった日本のカルチャーがアジアおよび世界に広がっていくのがすごく喜ばしいことだなと思いました」と祝福の言葉を送った。

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