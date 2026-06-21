プロも愛用する神アイテム！一瞬で「集中力をリセット」できるタイの定番アロマでエナドリ生活から脱却

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「FPSゲーマー必携！？｜集中力をリセットできるタイのアロマ「ヤードム」」を公開した。動画では、VALORANTの国際大会でプロ選手が使用していたことで注目を集めるタイの携帯型アロマ「ヤードム」の魅力と実力をレビューしている。



ヤードムは、タイで古くから親しまれている植物由来の携帯型アロマだ。内部にはメンソールやカンファー、ユーカリオイルなどの天然成分が染み込んでおり、鼻に近づけて吸い込むことで強烈な清涼感を味わえる。日本のディスカウントストアやネット通販でも手軽に購入可能だという。



動画では実際に使用して良かった点として、強いメンソール感により「一瞬で集中力をリセット」できる点を強調。エナジードリンクのような効果がありつつも、「カフェインを摂取しなくて良くなった」と、体への負担やコストパフォーマンスの良さを高く評価した。また、末端の血管を拡張させるメンソールの働きからか、低気圧に伴う微小な体調不良や偏頭痛の緩和にも効果を感じたと語っている。



一方で、使用時の注意点にも言及。誤って容器に向かって鼻から息を吐き出すと、濃縮された成分が逆流して強力なメンソール成分が目に入り、「激しい痛みに悶絶することになりました」と、自身の痛い失敗談を交えて注意を促した。



長時間のゲームプレイやデスクワークなど、集中力が途切れがちな場面で絶大な効果を発揮するヤードム。日々のパフォーマンスを高め、カフェイン依存から脱却するための手軽なリフレッシュツールとして、多くの人の助けとなるだろう。