この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

100キロウォークを中心に発信するYouTubeチャンネル「YukkeTube」が、動画「【琵琶湖一周ウルトラウォーキング】200kmのビワイチの道のりを0泊3日で歩いて行く！(2026.5.2-4)」を公開した。



動画では、2026年5月2日から4日にかけて滋賀県で開催された「琵琶湖一周ウルトラウォーキング」に挑戦する様子を記録。制限時間57時間のなか、総距離200kmを歩いて琵琶湖を一周する過酷な大会のリアルな姿が映し出されている。



大会は大津市のなぎさ公園おまつり広場をスタート。参加者は琵琶湖東岸を北上しながら一周し、再び大津を目指す。初日は晴天に恵まれたものの、気温の上昇に苦しめられ、ユッケさんは冷感ポンチョを活用しながら歩みを進めた。



しかし、順調だった序盤とは一転、距離を重ねるにつれて激しい足の痛みに襲われる。中間地点となる100km地点の北近江リゾートに到着した際には、「最近の100kmの中では一番厳しい結果になってる」と口にし、リタイアも頭をよぎるほど疲労困憊の状態に。



2日目は天候が一変し、予報どおりの大雨に見舞われた。暗闇と雨、そして変化の少ない景色が精神的に大きな負担となった。極度の疲労から幻覚を見る場面もあり、200kmという距離の過酷さを物語っている。



そんな極限状態のなかで支えとなったのが、SNSを通じて寄せられた応援メッセージだった。昼夜を問わず届く励ましの言葉が背中を押し、一歩ずつ前へと進む原動力になったという。



そして、スタートから52時間00分、ユッケさんはついにゴールへ到達。完歩証を手にして「みんなで歩いて、みんなで勝ち取った完歩証だなと思っています」と感謝の言葉を口にした。



2日目の大雨という厳しい条件下にもかかわらず、大会全体の完歩率は68.1％。多くの参加者が限界へ挑み、それぞれの200kmを歩き切った。



動画には、ウルトラウォーキングの過酷さだけでなく、極限状態を乗り越えた先にある達成感や、人とのつながりの大切さが克明に記録されている。100キロウォークをはじめとした長距離ウォークに興味のある人はもちろん、「人はどこまで歩けるのか」という挑戦の物語としても注目したい一本だ。