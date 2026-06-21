　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1556銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　7,582　　 59,476　　　3.92
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　2,819　　 15,215　　　1.76
３．<4005> 住友化 　　　　　　2,628　　 10,541　　 18.44
４．<7203> トヨタ 　　　　　　1,525　　 21,400　　　9.35
５．<8750> 第一ライフ 　　　　1,514　　　7,288　　 10.94
６．<4755> 楽天グループ 　　　1,446　　 25,498　　 40.22
７．<7238> ブレーキ 　　　　　1,419　　　5,733　　 28.09
８．<6501> 日立 　　　　　　　1,366　　　7,100　　 33.10
９．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,348　　 28,892　　 15.75
10．<7211> 三菱自 　　　　　　1,238　　　9,248　　 22.12
11．<7201> 日産自 　　　　　　1,170　　 37,406　　 27.73
12．<6966> 三井ハイテク 　　　　992　　　4,119　　　7.99
13．<6594> ニデック 　　　　　　630　　　5,517　　 19.13
14．<6976> 太陽誘電 　　　　　　619　　　2,445　　　1.76
15．<6981> 村田製 　　　　　　　599　　　5,671　　　5.29
16．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　494　　　6,340　　　9.87
17．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　441　　 33,594　　 10.10
18．<4112> 保土谷 　　　　　　　440　　　2,342　　 23.61
19．<8136> サンリオ 　　　　　　381　　 42,249　　 32.78
20．<4344> ソースネクス 　　　　381　　　7,013　　　2.66
21．<7267> ホンダ 　　　　　　　339　　　8,694　　 10.48
22．<4784> ＧＭＯインタ 　　　　319　　　6,239　　　0.00
23．<7269> スズキ 　　　　　　　312　　　3,030　　 43.11
24．<268A> リガクＨＤ 　　　　　302　　　1,161　　 33.09
25．<8053> 住友商 　　　　　　　281　　　1,561　　 11.43
26．<8088> 岩谷産 　　　　　　　278　　　2,347　　 65.21
27．<8411> みずほＦＧ 　　　　　275　　　7,867　　 17.89
28．<7966> リンテック 　　　　　268　　　　998　　 55.15
29．<6058> ベクトル 　　　　　　257　　　1,656　　 43.60
30．<2492> インフォＭＴ 　　　　256　　　2,460　　　3.07
31．<6702> 富士通 　　　　　　　234　　　7,310　　 41.80
32．<3665> エニグモ 　　　　　　233　　　1,443　　　1.91
33．<6526> ソシオネクス 　　　　229　　　6,874　　　6.90
34．<3315> 日本コークス 　　　　226　　 10,596　　　6.41
35．<6758> ソニーＧ 　　　　　　226　　 10,983　　 68.95
36．<4587> ペプドリ 　　　　　　206　　　2,914　　 13.19
37．<5802> 住友電 　　　　　　　204　　　1,890　　 18.03
38．<2198> アイケイケイ 　　　　198　　　　214　　　0.66
39．<2124> ジェイエイシ 　　　　195　　　　590　　 12.24
40．<6376> 日機装 　　　　　　　187　　　　740　　　6.29
41．<6503> 三菱電 　　　　　　　183　　　3,212　　 21.60
42．<3632> グリーＨＤ 　　　　　176　　　2,685　　 20.04
43．<6632> ＪＶＣケンウ 　　　　175　　　3,550　　 27.61
44．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　175　　　9,332　　116.50
45．<1803> 清水建 　　　　　　　171　　　1,488　　 23.85
46．<6752> パナＨＤ 　　　　　　168　　　2,427　　　4.85
47．<7004> カナデビア 　　　　　163　　　3,422　　　3.64
48．<9023> 東京メトロ 　　　　　162　　　3,040　　 37.31
49．<7220> 武蔵精密 　　　　　　161　　　　339　　　2.61
50．<8058> 三菱商 　　　　　　　161　　　5,674　　　6.05

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