信用残ランキング【買い残増加】 Ｊディスプレ、ＡＲＣＨＩＯ、住友化
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 7,582 59,476 3.92
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 2,819 15,215 1.76
３．<4005> 住友化 2,628 10,541 18.44
４．<7203> トヨタ 1,525 21,400 9.35
５．<8750> 第一ライフ 1,514 7,288 10.94
６．<4755> 楽天グループ 1,446 25,498 40.22
７．<7238> ブレーキ 1,419 5,733 28.09
８．<6501> 日立 1,366 7,100 33.10
９．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,348 28,892 15.75
10．<7211> 三菱自 1,238 9,248 22.12
11．<7201> 日産自 1,170 37,406 27.73
12．<6966> 三井ハイテク 992 4,119 7.99
13．<6594> ニデック 630 5,517 19.13
14．<6976> 太陽誘電 619 2,445 1.76
15．<6981> 村田製 599 5,671 5.29
16．<5411> ＪＦＥ 494 6,340 9.87
17．<9984> ＳＢＧ 441 33,594 10.10
18．<4112> 保土谷 440 2,342 23.61
19．<8136> サンリオ 381 42,249 32.78
20．<4344> ソースネクス 381 7,013 2.66
21．<7267> ホンダ 339 8,694 10.48
22．<4784> ＧＭＯインタ 319 6,239 0.00
23．<7269> スズキ 312 3,030 43.11
24．<268A> リガクＨＤ 302 1,161 33.09
25．<8053> 住友商 281 1,561 11.43
26．<8088> 岩谷産 278 2,347 65.21
27．<8411> みずほＦＧ 275 7,867 17.89
28．<7966> リンテック 268 998 55.15
29．<6058> ベクトル 257 1,656 43.60
30．<2492> インフォＭＴ 256 2,460 3.07
31．<6702> 富士通 234 7,310 41.80
32．<3665> エニグモ 233 1,443 1.91
33．<6526> ソシオネクス 229 6,874 6.90
34．<3315> 日本コークス 226 10,596 6.41
35．<6758> ソニーＧ 226 10,983 68.95
36．<4587> ペプドリ 206 2,914 13.19
37．<5802> 住友電 204 1,890 18.03
38．<2198> アイケイケイ 198 214 0.66
39．<2124> ジェイエイシ 195 590 12.24
40．<6376> 日機装 187 740 6.29
41．<6503> 三菱電 183 3,212 21.60
42．<3632> グリーＨＤ 176 2,685 20.04
43．<6632> ＪＶＣケンウ 175 3,550 27.61
44．<8473> ＳＢＩ 175 9,332 116.50
45．<1803> 清水建 171 1,488 23.85
46．<6752> パナＨＤ 168 2,427 4.85
47．<7004> カナデビア 163 3,422 3.64
48．<9023> 東京メトロ 162 3,040 37.31
49．<7220> 武蔵精密 161 339 2.61
50．<8058> 三菱商 161 5,674 6.05
株探ニュース
※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 7,582 59,476 3.92
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 2,819 15,215 1.76
３．<4005> 住友化 2,628 10,541 18.44
４．<7203> トヨタ 1,525 21,400 9.35
５．<8750> 第一ライフ 1,514 7,288 10.94
６．<4755> 楽天グループ 1,446 25,498 40.22
７．<7238> ブレーキ 1,419 5,733 28.09
８．<6501> 日立 1,366 7,100 33.10
９．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,348 28,892 15.75
10．<7211> 三菱自 1,238 9,248 22.12
11．<7201> 日産自 1,170 37,406 27.73
12．<6966> 三井ハイテク 992 4,119 7.99
13．<6594> ニデック 630 5,517 19.13
14．<6976> 太陽誘電 619 2,445 1.76
15．<6981> 村田製 599 5,671 5.29
16．<5411> ＪＦＥ 494 6,340 9.87
17．<9984> ＳＢＧ 441 33,594 10.10
18．<4112> 保土谷 440 2,342 23.61
19．<8136> サンリオ 381 42,249 32.78
20．<4344> ソースネクス 381 7,013 2.66
21．<7267> ホンダ 339 8,694 10.48
22．<4784> ＧＭＯインタ 319 6,239 0.00
23．<7269> スズキ 312 3,030 43.11
24．<268A> リガクＨＤ 302 1,161 33.09
25．<8053> 住友商 281 1,561 11.43
26．<8088> 岩谷産 278 2,347 65.21
27．<8411> みずほＦＧ 275 7,867 17.89
28．<7966> リンテック 268 998 55.15
29．<6058> ベクトル 257 1,656 43.60
30．<2492> インフォＭＴ 256 2,460 3.07
31．<6702> 富士通 234 7,310 41.80
32．<3665> エニグモ 233 1,443 1.91
33．<6526> ソシオネクス 229 6,874 6.90
34．<3315> 日本コークス 226 10,596 6.41
35．<6758> ソニーＧ 226 10,983 68.95
36．<4587> ペプドリ 206 2,914 13.19
37．<5802> 住友電 204 1,890 18.03
38．<2198> アイケイケイ 198 214 0.66
39．<2124> ジェイエイシ 195 590 12.24
40．<6376> 日機装 187 740 6.29
41．<6503> 三菱電 183 3,212 21.60
42．<3632> グリーＨＤ 176 2,685 20.04
43．<6632> ＪＶＣケンウ 175 3,550 27.61
44．<8473> ＳＢＩ 175 9,332 116.50
45．<1803> 清水建 171 1,488 23.85
46．<6752> パナＨＤ 168 2,427 4.85
47．<7004> カナデビア 163 3,422 3.64
48．<9023> 東京メトロ 162 3,040 37.31
49．<7220> 武蔵精密 161 339 2.61
50．<8058> 三菱商 161 5,674 6.05
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