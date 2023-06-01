ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・日本―チュニジア戦が行われる。注目の一戦を前に、W杯3大会出場の本田圭佑が日本時間20日放送の日本テレビ系「あす決戦！ 日本×チュニジア徹底分析SP！」にメキシコ・モンテレイから生出演。大一番へ向けた予想スタメンを発表した。

オランダとの初戦にスタメン出場した久保建英が負傷。チュニジア戦は欠場となる。本田は「3-4-2-1」のフォーメーションで、GK鈴木彩艶、3バックの伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛を初戦と変わらず配置した。

MFは鎌田大地、佐野海舟のボランチに、左が中村敬斗。右には菅原由勢を入れた。初戦で右MFだった堂安律を、久保に代わって右シャドーの位置へ。左シャドーに前田大然、ワントップに上田綺世を予想した。

本田は「これくらいしかいじらないかなと、僕だったら。あまりいじりたくないので」と説明。堂安を久保に代わるシャドーに動かした理由は「左利きの選手をここに置きたい。オランダ戦での堂安さんの守備力を考えると、そのまま右に置いておきたい気持ちはわかるんですけど、もっと攻撃に絡んでほしいという希望もあり。どちらかというと攻められる時間も長くなると思うので」とした。

チュニジア戦の展開については「決める所を決めれば、1点、2点と差がついてくると思う。そうなったときには、個人的には5大会連続の（長友）佑都が出ると。こういう話になってくると思う」と語り、スコアは「3-1で。（以前の予想から）プラス1点を追加したい」と予想した。



（THE ANSWER編集部）