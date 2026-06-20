ハイブリット・シティーポップバンドpachaeが10月、ワンマンツアー＜「Trick or Trick」〜トウメイハンワンマンヘン〜＞を開催することが発表となった。

約1年ぶりとなるツアーは東名阪をまわるもの。10月16日の愛知・KDハポン -空き地-、10月23日の大阪・Live House Pangea 、10月25日の東京・下北沢DaisyBarといった3公演が行われる。

チケットのオフィシャル最速先行受付は6月28日23:59まで。なお、この発表にともなって一癖も二癖もある彼らの音楽性が表現された最新アーティスト写真も公開された。

■＜pachae presents「Trick or Trick」〜トウメイハンワンマンヘン〜＞

10月16日(金) 愛知・KDハポン -空き地-

open19:00 / start19:30

10月23日(金) 大阪・Live House Pangea

open19:00 / start19:30

10月25日(日) 東京 ・下北沢DaisyBar

open18:30 / start19:00

▼チケット

前売￥3,000- / 学割￥2,000-

【オフィシャル最速先行受付】

受付期間：6/19(金)20:00〜6/28(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/pachae/