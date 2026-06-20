「日本のことはよく知っている」と語るチュニジア新監督。必勝を狙う日本代表が選択すべき“ベストの布陣”とは
「日本代表の誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきた」
1998年6月5日、FIFAワールドカップの本大会直前でメンバー外となったカズこと三浦知良が残した当時の有名なコメントだ。
28年が経過した今大会でも、直前でキャプテンの遠藤航がメンバーから外れる事態に見舞われた。初戦の3日前というタイミングでチームを離れた遠藤だが、その後にビデオメッセージを送りオランダ戦に臨む仲間たちを鼓舞したという。まさに、28年前のカズのコメントを体現したかのようであり、オランダ戦では残った選手たち全員が最後まで諦めない魂のこもったプレーを見せてくれた。
◆指揮官が総動員するレジェンドたち
試合終了も迫る後半43分、コーナーキックに小川航基が頭で合わせて同点へと追いついた。軌道上で鎌田大地に当たって公式記録は鎌田の得点になったものの、小川のヘディングシュートは、遠藤、南野拓実、三笘薫ら、そしてこれまで日本代表を支えてきた吉田麻也、カズなどといったレジェンドたちも小川の背後から後押しをしていたように見えた。ある意味で日本に根づいている友情・努力・勝利を体現したかのような熱いゴールだった。
森保一監督は今大会に臨むにあたり、日本サッカー界が積み上げてきたものを総動員しようと試みている。南野や吉田の帯同もその一環だし、直前で中村俊輔をコーチに就任させたことも同義である。これまで経験したすべての事象を糧として、優勝を目指している。明確な方針が存在するからこそ、遠藤の離脱という想定外の出来事を突破力へと昇華させることができたに違いない。
◆激闘のオランダ戦で見えた収穫は？
実際の試合内容を振り返っても、両チームが持ち味を発揮したハイレベルな攻防が展開された。オランダの先制点となったフィルジル・ファン・ダイクの打点の高い一撃は、ファウルの成否を巡る議論はあるものの、相手の死角を突いてスペースを生み出す名手ならでは。対する日本の1点目となった中村敬斗の股抜きシュートも同様で、自身の得意パターンを大舞台で完璧に再現してみせた。オランダの2点目こそ日本の守備組織をこじ開けられた形だが、相手の戦術が結実した結果にほかならない。それでも日本の2点目は、囮の動きやブロック、的確なフィニッシュと、組織の連動が呼び込んだ見事な崩しによる得点といえる。
全体の流れを踏まえると、逃げ切りに失敗したオランダに対して、日本は土壇場で相手の思惑を打破した「勝ちに等しい引き分け」の印象を色濃く残す。インタビューで勝利と言い間違えるほど歓喜に浸る選手が見受けられた点には一抹の不安を覚えるとはいえ、「悔しさが残る」「最低限の成果」という冷静な自己評価も聞かれた。次戦に向けて手綱を締め直す姿勢からは、チームに備わる成熟度が伝わる。
◆「チュニジア新監督」ルナール氏とは
初戦で貴重な勝ち点1を確保した日本は、日本時間21日13:00（現地時間20日）にチュニジア代表との第2戦を迎える。対戦相手のチュニジアは初戦のスウェーデン戦で1ー5と大敗を喫し、本大会中という異例のタイミングでサブリ・ラムシ監督を解任した。日本側からすれば相手の出方が読めず、より難しい局面になったといえる。指揮官交代による一時的なチームの活性化を危惧する声も上がるが、過度な心配は不要とみている。
新たに就任したのは、2026年4月までサウジアラビア代表を指揮していたエルヴェ・ルナール監督。2022年大会でアルゼンチンを撃破した「白シャツの魔術師」の招聘に警戒感を強める意見も散見される。しかし、いかに優れた名将といえど、1週間足らずの準備期間で、新しい戦術を浸透させるのは不可能に近い。現にルナール監督は、代表の誇りを選手たちの魂に訴えかけ、巻き返しへの檄を飛ばすアプローチに終始している模様だ。
1998年6月5日、FIFAワールドカップの本大会直前でメンバー外となったカズこと三浦知良が残した当時の有名なコメントだ。
28年が経過した今大会でも、直前でキャプテンの遠藤航がメンバーから外れる事態に見舞われた。初戦の3日前というタイミングでチームを離れた遠藤だが、その後にビデオメッセージを送りオランダ戦に臨む仲間たちを鼓舞したという。まさに、28年前のカズのコメントを体現したかのようであり、オランダ戦では残った選手たち全員が最後まで諦めない魂のこもったプレーを見せてくれた。
試合終了も迫る後半43分、コーナーキックに小川航基が頭で合わせて同点へと追いついた。軌道上で鎌田大地に当たって公式記録は鎌田の得点になったものの、小川のヘディングシュートは、遠藤、南野拓実、三笘薫ら、そしてこれまで日本代表を支えてきた吉田麻也、カズなどといったレジェンドたちも小川の背後から後押しをしていたように見えた。ある意味で日本に根づいている友情・努力・勝利を体現したかのような熱いゴールだった。
森保一監督は今大会に臨むにあたり、日本サッカー界が積み上げてきたものを総動員しようと試みている。南野や吉田の帯同もその一環だし、直前で中村俊輔をコーチに就任させたことも同義である。これまで経験したすべての事象を糧として、優勝を目指している。明確な方針が存在するからこそ、遠藤の離脱という想定外の出来事を突破力へと昇華させることができたに違いない。
◆激闘のオランダ戦で見えた収穫は？
実際の試合内容を振り返っても、両チームが持ち味を発揮したハイレベルな攻防が展開された。オランダの先制点となったフィルジル・ファン・ダイクの打点の高い一撃は、ファウルの成否を巡る議論はあるものの、相手の死角を突いてスペースを生み出す名手ならでは。対する日本の1点目となった中村敬斗の股抜きシュートも同様で、自身の得意パターンを大舞台で完璧に再現してみせた。オランダの2点目こそ日本の守備組織をこじ開けられた形だが、相手の戦術が結実した結果にほかならない。それでも日本の2点目は、囮の動きやブロック、的確なフィニッシュと、組織の連動が呼び込んだ見事な崩しによる得点といえる。
全体の流れを踏まえると、逃げ切りに失敗したオランダに対して、日本は土壇場で相手の思惑を打破した「勝ちに等しい引き分け」の印象を色濃く残す。インタビューで勝利と言い間違えるほど歓喜に浸る選手が見受けられた点には一抹の不安を覚えるとはいえ、「悔しさが残る」「最低限の成果」という冷静な自己評価も聞かれた。次戦に向けて手綱を締め直す姿勢からは、チームに備わる成熟度が伝わる。
◆「チュニジア新監督」ルナール氏とは
初戦で貴重な勝ち点1を確保した日本は、日本時間21日13:00（現地時間20日）にチュニジア代表との第2戦を迎える。対戦相手のチュニジアは初戦のスウェーデン戦で1ー5と大敗を喫し、本大会中という異例のタイミングでサブリ・ラムシ監督を解任した。日本側からすれば相手の出方が読めず、より難しい局面になったといえる。指揮官交代による一時的なチームの活性化を危惧する声も上がるが、過度な心配は不要とみている。
新たに就任したのは、2026年4月までサウジアラビア代表を指揮していたエルヴェ・ルナール監督。2022年大会でアルゼンチンを撃破した「白シャツの魔術師」の招聘に警戒感を強める意見も散見される。しかし、いかに優れた名将といえど、1週間足らずの準備期間で、新しい戦術を浸透させるのは不可能に近い。現にルナール監督は、代表の誇りを選手たちの魂に訴えかけ、巻き返しへの檄を飛ばすアプローチに終始している模様だ。