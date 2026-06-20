【これはすごい】とんでもない性能で990グラムという軽さな「ASUS ExpertBook Ultra」をレビュー。1点以外は完璧です

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【これはすごい】とんでもない性能で990グラムという軽さな「ASUS ExpertBook Ultra」をレビュー。1点以外は完璧です」と題した動画を公開した。動画では、ASUSの新型モバイルノートPC「ExpertBook Ultra」の性能やデザインをレビューし、その完成度を高く評価している。



戸田氏は「過去レビューしてきた中でデザインは一番好み」と語り、マグネシウム・アルミニウム合金を採用した本体の質感を称賛。硬度9Hの高耐久性を実現しつつ、指紋が目立たないざらっとした表面加工に対し、「異次元の手触り」と驚きを見せた。



機能面で特に注目したのがディスプレイだ。「有機ELでアンチグレア」という珍しい仕様に「初めて見たかもしれない」と語り、タッチ対応でありながら圧倒的な明るさと見やすさを誇る点を「神です」と絶賛した。さらに、最新CPU「Core Ultra 7 358H」を搭載し、ベンチマークテストでも「文句のつけようがない」スコアを記録。充実したインターフェースや、6基のスピーカーがもたらす音質など、あらゆる面で「完璧すぎる」と語る。



一方で、唯一の欠点として最上位モデルで約60万円という価格を指摘した。それでも、品質の高さは疑いようがなく、最終的に85点という高得点をつけ、「昔の価格だったら90点余裕で超えてくる」と総括した。圧倒的なスペックと質感を誇る本機は、最高峰のモバイル環境を求めるユーザーにとって注目の1台となりそうだ。