水曜日のカンパネラ、8月大阪・東京にてホールワンマンライブ「SUMMER PARTY 2026」開催！

4月22日(水)人名シリーズ最新作「スキピオ」をデジタルリリースした、水曜日のカンパネラ。

「スキピオ」は、古代ローマの英雄スキピオを主人公に据え、スキピオが推し活をしたら？というテーマのもと制作された、ハイパー・ヒストリカル・ポップ。

その水曜日のカンパネラが、今夏8月大阪・東京の2都市にて、ホールワンマンライブを開催する。

公開されたクリエイター・DEPPAが手がけた本公演キービジュアルは、サイバーな衣装をまとったモノクロの詩羽を中心に、ダークな色味を使用しつつもポップな世界観を表現。

本公演のテーマである「SUMMER PARTY」を印象的に描き出したアートワークとなっている。

■ライブ情報

「水曜日のカンパネラ・ワンマンライブ SUMMER PARTY 2026」

◎大阪公演：

2026年8月5日(水)

サンケイホールブリーゼ

開場 18:00 / 開演 19:00

◎東京公演：

2026年8月19日(水)

Shibuya LOVEZ

開場 18:00 / 開演 19:00



■リリース情報

水曜日のカンパネラ

最新曲「スキピオ」

2026年4月22日(水) Digital Release



■水曜日のカンパネラ プロフィール

2013年結成の音楽ユニット。2021年に詩羽を二代目主演・歌唱担当に迎え新体制へ。

2022年リリースの「エジソン」がSNSを中心に大ヒットし、MV再生数7,100万回超、ストリーミング累計1億回を突破。

2024年には日本武道館単独公演を成功させ、2026年4月に最新シングル「スキピオ」をリリース。