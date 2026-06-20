水曜日のカンパネラ、8月大阪・東京にてホールワンマンライブ「SUMMER PARTY 2026」開催！
4月22日(水)人名シリーズ最新作「スキピオ」をデジタルリリースした、水曜日のカンパネラ。
「スキピオ」は、古代ローマの英雄スキピオを主人公に据え、スキピオが推し活をしたら？というテーマのもと制作された、ハイパー・ヒストリカル・ポップ。
その水曜日のカンパネラが、今夏8月大阪・東京の2都市にて、ホールワンマンライブを開催する。
公開されたクリエイター・DEPPAが手がけた本公演キービジュアルは、サイバーな衣装をまとったモノクロの詩羽を中心に、ダークな色味を使用しつつもポップな世界観を表現。
本公演のテーマである「SUMMER PARTY」を印象的に描き出したアートワークとなっている。
■ライブ情報
「水曜日のカンパネラ・ワンマンライブ SUMMER PARTY 2026」
◎大阪公演：
2026年8月5日(水)
サンケイホールブリーゼ
開場 18:00 / 開演 19:00
◎東京公演：
2026年8月19日(水)
Shibuya LOVEZ
開場 18:00 / 開演 19:00
■リリース情報
水曜日のカンパネラ
最新曲「スキピオ」
2026年4月22日(水) Digital Release
■水曜日のカンパネラ プロフィール
2013年結成の音楽ユニット。2021年に詩羽を二代目主演・歌唱担当に迎え新体制へ。
2022年リリースの「エジソン」がSNSを中心に大ヒットし、MV再生数7,100万回超、ストリーミング累計1億回を突破。
2024年には日本武道館単独公演を成功させ、2026年4月に最新シングル「スキピオ」をリリース。