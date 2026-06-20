物価高でも「食費月1万円」は可能？ 月7000円台、レバーと100円キャベツで回す強者も

最近は何でも高い。スーパーのレジで合計金額を見るたび、ため息をついている人も多いのでは。

そんな中、ガールズちゃんねる（「食費がかからない方どんなもの食べてますか？」）に6月中旬、「食費がかからない方どんなもの食べてますか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主の職場には「1ヶ月1万で生活していると言ってる人」がいるそうで、どうしたらそんな節約をして生活できるのか謎だと問いかけている。

確かに、1日あたり約330円。一体何を食べているのだろうか。

「米と野菜は貰ってるとかなんじゃない？」とチートを疑う声

トピ主の疑問に対し、トピック内では現実的な背景を推測する声が相次いだ。やはり、普通に節約して月1万円を達成するのは不可能だというのだ。

「親戚からお米とか野菜貰ってる可能性はありませんかね」「この物価高で1ヶ月10000円って無理じゃない？ 冗談で言ってるか、全く食べない人なのか、米と野菜は貰ってるとかなんじゃない？」

やはり「実家や親戚からの支援」というチート技を疑う声が多い。お米や野菜がタダで手に入るなら、確かに食費は劇的に抑えられる。さらに、近隣の環境も重要だ。

「激安スーパーが近くにあるかないかで食費全然変わる」

本人が節約を頑張ったとしても、食材の仕入れ先によって値段は全然変わってくる。業務スーパーや個人経営の激安八百屋などがあるかどうかで難易度は全然違うのだ。

7000円台で「激安スーパーと八百屋で回してる」

一方で、実際に月1万円前後でやりくりしているという強者たちからの書き込みも寄せられた。その食生活は、お世辞にも華やかとは言えないが、徹底的な工夫と割り切りに満ちている。

「わたしも大きな声では言えないけど１ヶ月1万円くらい。基本自炊。 朝：小盛りご飯と具沢山味噌汁 昼：おにぎり 夜：小盛りご飯と具沢山味噌汁 毎日お味噌汁の材料をひとつ買って帰るのがちょっとした楽しみ。ちなみに今日はミニトマト98円」

他にも、月7000円台で「激安スーパーと八百屋で回してる」と書く人も。安い国産ブレンド米とレバーをスーパーで買い、八百屋で100円のキャベツや白菜を購入。「それらを冷凍･冷蔵作り置きして1ヶ月食べる。基本それら以外は食べない」と書いていた。

ここまでくると、もはや執念だ。他にも「夜食べないで直ぐ寝る」といった、食べないことで解決するストイックすぎる手法も散見された。

しかし、あまりの過酷さに、心配や困惑の声も上がっている。

「私だったらフラフラで倒れそうな食生活がチラホラある」

物価高の現代において、食費を抑える工夫は生き残るための知恵だ。しかし、極端な節約で体調を崩してしまっては、今度は医療費がかさんで本末転倒になりかねない。

「完全に自炊で大した物食べて無いけど、米別で月3万円ほどかかるよ 食費ギリギリまで抑えると心が荒むし抜け毛も増える」

誰かに奢ってもらう裏技や実家の支援がない限り、健康を維持しつつ月1万円で暮らすのは現代社会では少々無理がある。たまには美味しい外食で息抜きをしつつ、心も体も健やかに保てる範囲でやりくりするのが、現実的なところだろう。