中国・河南省漯河市の野生動物園が「クマの着ぐるみ役」の求人募集を出し、話題になっている。中国メディアの極目新聞が18日に伝えた。

求人ポスターによると、仕事内容は「クマの着ぐるみを着て園内をあちこち動き回る」「来園者と大胆に触れ合う」の2つ。応募条件には「性別不問。18歳以上の健康な人！」「人間の言葉を話すのは厳禁。『ガオー』と鳴くだけでOK！」「性格がぶっ飛んでいるほど高評価。はっちゃけられる人、おどけた行動ができる人、人見知りしない人歓迎！」「エサをもらうのを受け入れられる人。好き嫌いがない人はさらに歓迎！」などと記されている。

給与は年俸10万元（約240万円）で、ポスターには「働く人のための究極の『サボり系』夢の仕事が登場！」「漯河野生動物園で、高給躺平（寝そべり/のんびりした）新生活を始めよう！」「ここでは、自由奔放でいることが仕事そのもの。だらけるのが日常。シュールな振る舞いが個性！」などとも書かれている。



この求人は公開直後から話題となり、ネットユーザーからは「どうやって申し込めばいいの？」「クマになった感覚を味わってみたいわ」「ついに自分にぴったりの仕事を見つけた。自分みたいな変人にはこれ以上ない仕事」「今日採用されて、明日には出勤したい」「会社員が夢見る『神職（かみしょく）』がついに来た」「ほかに募集はないの？トラでもサルでも何でもやれるよ」といった声が上がった。

園の関係者はすでに100人ほどの応募があったことを明かし、「年収10万元というのは最低保証額。野生動物園の建設当初から、このようなコンテンツを企画していた。園内にクマ役のスタッフを置くことでより楽しんでもらえる。本物のクマと触れ合うことにはリスクがあるので」と話した。

また、クマにした理由について「愛嬌（あいきょう）があり、活発でかわいらしいイメージがあるため。特に子どもからは親しまれやすい」と説明。「とりあえず試験的にクマ役を1人採用し、効果を見ながら将来的にはトラやライオンなどの着ぐるみ役を増やすことを検討する」と明かした。（翻訳・編集/北田）