サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われた。後半にカナダのMFコネがカタールMFマティボとの接触で負傷。大怪我を負ったとみられ、会場は騒然となった。病院に搬送されたようで、試合後に同僚が病床での2ショットを公開。ファンから「早く回復することを願っています」とコメントが集まった。

後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映った。両チーム選手やスタッフが集まり、会場は異様なムードに。反則を犯したマティボは頭を抱え、危険プレーで退場処分になった。カナダの選手たちは円陣を組み、涙する選手も。その後、担架で運ばれたコネは上半身だけ起こして観客に手を振った。

6-0と快勝した試合後、DFモイーズ・ボンビトがインスタグラムのストーリー機能を更新。病床で横になるコネとの2ショット写真を公開した。2人ともピースサインを作っている。カナダ放送局「TSNスポーツ」のマシュー・シアニティ氏が負傷から約3時間後にX上で拡散すると、心配されたコネの近況にファンからも様々な声が上がった。

「コネが早く回復することを願っています」

「カナダが歴史を作る中、コネは病院のベッドから笑顔を見せた。これがこのチーム全体に流れるスピリットだ」

「素晴らしいスポーツマンシップ」

「兄弟間」

「ワオ、早いね」

「彼らのこと大好きだ」

「コネが変顔しているところを見られてよかった」

「心が温かくなった」

イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXで「カナダのMFイスマエル・コネは腓骨と脛骨も骨折していることがわかった。彼はいま手術に向け、母のスザーヌさんと一緒に病院にいる」と報道。全治4〜5か月の可能性があり、残りのW杯出場は不可能になったという。



（THE ANSWER編集部）