フジクラはＰＴＳで急騰、２７年３月期は一転最終増益の見通しに
ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、フジクラ<5803.T>が急騰している。東証の１８日の終値に比べ上昇率は１５％を超えた。フジクラは１８日の取引終了後、２７年３月期の連結業績予想を修正したと発表。売上高予想は前回予想の１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）、営業利益予想は２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）、最終利益予想は１５６０億円から２２９０億円（同４５．７％増）とした。最終利益は減益予想から一転して増益を見込む。
９月中間期について情報通信事業で当初想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注・売価アップがあったうえ、懸念されていた水素不足の影響が緩和されたことから当初計画を上方修正した。下期においても上期に実現した売価アップと水素不足の影響の緩和が続くと見込む。
出所：MINKABU PRESS
９月中間期について情報通信事業で当初想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注・売価アップがあったうえ、懸念されていた水素不足の影響が緩和されたことから当初計画を上方修正した。下期においても上期に実現した売価アップと水素不足の影響の緩和が続くと見込む。
出所：MINKABU PRESS