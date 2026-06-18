北中米Ｗ杯の期間中、FIFAランキングはリアルタイムで更新されている。 従来は大会終了後にランキングが発表されていたが、今大会では暫定ながら各試合の結果が随時反映され、その都度、順位が変動する仕組みとなっている。そのため、第１節終了時点ですでに６月11日発表時から大きな順位変動が起きている。 １位の座を維持しているのはアルゼンチンだ。メッシのハットトリックでアルジェリアを破り、11.80ポイントを上積みした。 ２位に浮上したのはフランス。難敵セネガルを撃破して16.41ポイントを獲得し、１位との差を縮めた。一方、格下のカーボベルデとまさかのドローに終わったスペインは18.68ポイントを失い、３位へ後退している。 ブラジルとモロッコは直接対決で引き分けたため、大きなポイントの増減はなし。ただ、５位だったポルトガルが格下のDRコンゴと引き分けて12.76ポイントを失ったため、ブラジルが５位、モロッコが６位に順位を上げた。ポルトガルは７位に後退している。 第１節で最もジャンプアップしたのは、パナマを破ったガーナだ。33.83ポイントを加算し、一気に８ランクアップの65位へ浮上した。

強豪のオランダと引き分けた日本は4.33ポイントを加算したことで、ひとつ順位を上げて17位に浮上。アジア１位をキープしている。同じグループではスウェーデンが４ランクアップの34位に浮上した一方、チュニジアは10ランクダウンの55位へ後退し、今大会出場国のなかで最大の順位下落となった。 第１節を終えただけで大きな変動を見せているFIFAランキング。しかし、大会はまだ始まったばかりだ。 日本はどこまで順位を上げることができるのか。また、最終的に１位の座に輝くのはどの国か。FIFAランキングもまた、北中米Ｗ杯を楽しむうえで見逃せないポイントとなりそうだ。 第１節終了時点での最新FIFAランキングのトップ20は以下の通り。１位 アルゼンチン２位 フランス（＋１）３位 スペイン（−１）４位 イングランド５位 ブラジル（＋１）６位 モロッコ（＋１）７位 ポルトガル（−２）８位 オランダ９位 ドイツ（＋１）10位 ベルギー（−１）11位 コロンビア（＋２）12位 イタリア13位 メキシコ（＋１）14位 クロアチア（−３）15位 アメリカ（＋２）16位 セネガル（−１）17位 日本（＋１）18位 ウルグアイ（−２）19位 スイス20位 デンマーク（＋１）構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「なんて悲しい現実なんだ」「今までで一番失望した試合」予選無敗で勝ち上がった小国が95分の失点で初戦黒星。母国ファン沈痛「いまだW杯で０ポイントのまま」