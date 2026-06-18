松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「シュクメルリ」を6月16日から数量限定で販売中です。同月17日、同チェーンの公式「X」アカウントが、販売期間が1週間ほどであることを伝えました。

【画像】チーズとろっとろ… 今回の松屋「シュクメルリ鍋定食」（8枚）

「シュクメルリ」販売期間は1週間ちょっと…？

公式アカウントは、「大復刻のシュクメルリを早速いただきました！」「チーズたっぷりニンニクたっぷりで、たまらないおいしさでした！」と、追いチーズが付き、ご飯と混ぜてドリア風として楽しめる「シュクメルリ鍋定食」を実食した様子を伝えています。

また、「今回、販売期間は1週間ちょっとですので、お早めにどうぞ！！」とコメント。投稿に対し、X上では「1週間だけなの！？」「たった1週間だけなんて。せめて1カ月くらいやってほしいな」「1週間？おかしくないか？1年の間違いじゃないのか…」との声が上がっています。

「今日お昼に食べに行ったら売り切れてた…なくなるの早いよ…」「超人気で売り切れ続出！3軒目でやっとあった」「昨日は気分じゃなかったから今日来て食べようと思ったら売り切れ」「初日で松屋のシュクメルリ売り切れなんだけど」と、売り切れを嘆く声も多数見られ、人気のほどがうかがえます。

「シュクメルリ」は、“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”とも呼ばれる、鶏肉をニンニクの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。松屋では2020年の発売以降、「松屋復刻メニュー総選挙」でも1位に輝き、殿堂入りを果たしました。今回、創業60周年を記念して、世界中の松屋で同時発売されます。

松屋のほか、とんかつ専門店「松のや」にて「シュクメルリロースかつ定食」と「シュクメルリジャンボチキンかつ定食」が発売中です。

