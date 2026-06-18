節目を記念する特別なモデルたち

2026年5月28日に創立100周年を迎えたイタリアのバイクブランド「ドゥカティ」は、節目を祝う特別な限定モデルシリーズ「Collezione 100（コレツィオーネ100）」を発表しました。

発表の舞台となったのは、イタリアのムジェロ・サーキットです。このコレクションは、ドゥカティの輝かしい歴史の中から10の重要な瞬間をテーマとし、それぞれを象徴する10種類のモーターサイクルで構成されます。各モデルはシリアルナンバー入りの100台限定で生産される、非常に希少なシリーズとなります。

【画像】名車を彷彿とさせるカラースキーム！ ドゥカティの創立100周年記念モデル「Collezione 100（コレツィオーネ100）」を画像で見る（30枚以上）

このCollezione 100は、テクノロジーとデザイン、そしてアートを融合させた現代のアイコンとして誕生しました。各モデルは、ドゥカティの歴史を彩った伝説的なモーターサイクルから着想を得た専用カラーリングと、独自のコンポーネントによって唯一無二の存在感を放ちます。

コレクションに含まれる10台は、それぞれが敬意を表する歴史的モデルを持っています。

スーパースポーツモデルの「Panigale V4 S 100」は1972年の「750 Imola Desmo」のカラーリングを再現し、カーボンファイバー製パーツやアクラポビッチ製チタンエキゾーストを装備します。

1975年の「750 Super Sport Desmo」に着想を得たスーパースポーツ「Panigale V2 S 100」は、V2ファミリーで初めて乾式クラッチを搭載する点も特徴です。

また、ハイパーネイキッド「Streetfighter V4 S 100」は1979年の「900 Sport Desmo Darmah」をモチーフとしたブラックとゴールドの配色が印象的です。

他にも、2008年の「Monster S4Rs Tricolore」にインスパイアされたトリコローレカラーのネイキッドモデル「Monster 100」や、1977年にデイトナで勝利した「750 Super Sport “California Hot Rod”」のグラフィックをまとったスポーツクルーザー「XDiavel V4 100」がラインナップされます。

そのほか、1978年のマン島TT優勝を記念して作られた1979年の「900 Replica」のカラーリングをオマージュしたクルーザー「Diavel V4 RS 100」、ドゥカティの技術革新の象徴である1979年の「500 SL Pantah」から着想を得たアドベンチャーモデル「Multistrada V4 RS 100」も用意されます。

さらに、初代モデルである1962年の「250 Scrambler」をモチーフにしたデュアルパーパスモデル「Scrambler 100」、1975年のレースで勝利した「Ducati 860」のカラーを再現したスーパーモタード「Hypermotard V2 SP 100」、そして1981年のユニークな氷上ショー用バイク「Pantah “Ice”」のグラフィックを持つアドベンチャーモデル「DesertX 100」が揃います。

全モデルに共通する仕様として、コレクションの真正性を高める特別なディテールが与えられています。ステアリングヘッドやトリプルクランプにはモデル名とシリアルナンバーが刻まれたプレートがリベットで留められます。

シートはドゥカティのロゴが刺繍されたアルカンターラまたはレザー製となり、ブレーキキャリパーやフューエルキャップといったパーツは本コレクション専用の「センテナリー・ブロンズ」カラーで仕上げられています。

各車両には真正証明書、専用バイクカバー、車体と同色のリアスタンドが付属します。

オーナーはオプションでモーターサイクルと同じカラーリングのヘルメットとジャケットを揃えることも可能です。

さらに、このコレクションはドゥカティとアート界との新たな結びつきを示すものでもあります。20世紀後半のイタリア・アート界を代表する巨匠、ウーゴ・ネスポロ氏がプロジェクトに参加し、各モデルには同氏の直筆サインとバイクと同じシリアルナンバーが入ったアートプリント2枚が付属します。

発表会では、ドゥカティ・レノボ・チームのMotoGPマシンも特別カラーリングで登場したほか、パートナー企業であるピクアドロやカレラからも記念製品が発表されました。

Collezione 100は、7月3日から5日に開催される「World Ducati Week」で一般に公開され、その後「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」を経て、最終的にはボローニャの博物館で展示される予定です。

なお、同10モデルは日本国内の正規ディーラーへの問い合わせも可能で、同社の公式ホームページのフォームより連絡出来ます。