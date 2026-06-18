バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ女子の第2週フィリピン大会で、世界ランキング4位の日本は17日に同9位セルビアと対戦。3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）でフルセットの死闘を制し、開幕から無傷の5連勝を決めた。会場の異様な熱気に「フィリピンって日本のホームなの？ってくらい応援凄かった」と“錯覚”する視聴者が相次いでいる。

日本のサーブの際に「ニッポン！」コールが響いた。フルセットの死闘を逆転で制した時には拍手喝采。飛び跳ねて喜ぶファンの姿も見えた。まるで日本開催かのような熱気に、中継で見守ったX上の日本ファンも驚きの声をあげた。

「ホームのようなフィリピン最高！」

「フィリピンって日本のホームなの？ってくらい応援凄かった」

「フィリピンの会場のニッポンコールにも感動したよー!!」

「フィリピンでやってるのに、日本のホームみたいなテンション感の会場」

「フィリピンの会場なのに日本のホームみたいな雰囲気だ」

「会場、フィリピンだよね…？」

日本はカナダで7日（日本時間8日）まで行われた第1週でフランス、ウクライナ、ドイツ、カナダを破った。これで無傷の5勝目。次戦は19日にチェコと戦う。



（THE ANSWER編集部）