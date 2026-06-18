千趣会の通販事業「ベルメゾン」が展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」が展開する、ディズニー作品の舞台を空想で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」

第4弾として、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』をテーマにした新グッズ全6種が発売されます☆

ベルメゾン「ディズニー ファンタジー ショップ」コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」第4弾『モアナと伝説の海』

発売日：2026年6月24日(水)

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー ファンタジー ショップにて展開されている、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅するコレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」

ディズニー・アニメーション作品とピクサー・アニメーション作品の魅力的な「舞台」に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から生まれたシリーズで、「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」をテーマにしています。

第1弾として2026年3月23日に発売が開始された『ベイマックス』を皮切りに、第2弾に『ミラベルと魔法だらけの家』、第3弾に『メリー・ポピンズ』 をリリースし、人気を博しているタイトルです。

シンプルなデザインを基調としているため、普段使いしても浮かず、いつでも映画の世界を旅しているような気分を味わうことができるシリーズになっています。

第4弾として発売される『モアナと伝説の海』コレクションの舞台は「モトゥヌイ」と「海」

主人公「モアナ」が暮らす「モトゥヌイ」は、自然と海とともに伝統的な暮らしが息づく架空の南国の島です。

今回発売されるコレクションでは、「モトゥヌイ」のお土産をイメージしたTシャツやワンピース、ワイドパンツ、のれんなど、南国を感じさせるアパレルと雑貨の全6種が展開されます。

物語に登場する民族的なモチーフに加え、作品の中でも印象的な星を読んで航海するシーンを描いたアートを使用。

カラーは、海と星空をイメージした深みのあるネイビーと、暖かな日差しを感じさせるテラコッタ・オレンジが採用されています。

キャラクターが主張しすぎないデザインのため、日常のファッションとして取り入れやすく、夏にも活躍するコレクションです☆

ユニセックス総柄半袖シャツ「マウイ／モアナと伝説の海」

価格：5,990円（税込）

カラー：1色

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

伝統的な紋様や劇中の仲間たちをベースにした、総柄の半袖シャツ。

軽やかで開放的な心地よさを届けてくれる、男女問わず着用できる一着です。

サラッと着られるスラブ天竺ルームワンピース 「モアナと伝説の海」

価格：3,490円（税込）

カラー：1色

サイズ：4サイズ（S、M、L、LL）

星空を道標に進む航海のシーンをベースにしたルームワンピース。

涼やかな海風を感じさせるファッションアイテムです。

スラブ天竺ルームパンツ 「モアナと伝説の海」

価格：1,980円（税込）

カラー：1色

サイズ：5サイズ（S、M、L、LL、3L）

ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』の世界観あふれる、総柄のルームパンツ。

海と星空をイメージした深みのあるネイビーを基調にした、さらりと履きこなせる一本です。

職人が染めた麻混素材の手捺染のれん「モアナと伝説の海」

価格：4,990円〜5,990円（税込）

カラー：1色

サイズ： 2サイズ(約85×150cm・約85×180cm)

お部屋のアクセントにぴったりな、涼やかな海風を感じさせるのれん。

職人の丁寧な手捺染（てなせん）で描かれた航海のシーンをベースにしています。

雑材風素材のトートバッグ「モアナと伝説の海」

価格：4,990円（税込）

カラー：1色

伝統的な紋様と愛らしい「プア」の姿をベースにしたトートバッグ。

南の島のあたたかな陽気を感じさせる、雑材風素材が使用されています。

ユニセックススーベニアTシャツ

価格：各2,990円(税込)

カラー：2色(「モアナ」(海)、「モアナ」(アイランドガール))

サイズ：2サイズ(S〜M、L〜LL)

コレクションのテーマである”スーベニア（お土産）”風にデザインされたTシャツ。

「モアナ」の印象的なシーンを落とし込んだ、コレクションにもぴったりなファッションアイテムです。

ベルメゾンネット キャンペーン「モアナと伝説の海のアクリルフォトスタンド」

応募期間：2026年6月24日(水) 〜7月21日(火)23:59

対象：対象期間中、ディズニーグッズを税込み7,000円以上の注文＆エントリーされた方

賞品：『モアナと伝説の海』アクリルフォトスタンド

当選人数：抽選300名

「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」にて毎月開催されている「プレゼントキャンペーン」

6月24日からは、ディズニーグッズを税込み7,000円以上の注文＆エントリーで、抽選で300名に非売品の『モアナと伝説の海』アクリルフォトスタンドがプレゼントされます。

※画像はイメージです

「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」今後のラインナップ

今後も毎月1作品をピックアップし、作品の世界観を存分に生かしたグッズを展開。

引き続きディズニー ファンタジー ショップとして初めて取り扱うファッションアイテムや雑貨も登場予定です。

第5弾：『リメンバー・ミー』

発売予定：2026年7月下旬

舞台：死者の国

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『リメンバー・ミー』コレクションの舞台は”死者の国”。

マリーゴールドを基調としたデザインで、「ミゲル」が出会った家族たちの絆をテーマにした心温まるコレクションです。

第6弾：『ヘラクレス』

発売予定：2026年8月上旬

舞台：神殿（オリンポス）

神殿”オリンポス”を舞台にした、ディズニー・アニメーション映画『ヘラクレス』コレクション。

ポップなキャラクターの魅力を活かしたデザインで、スポーティでカジュアルな印象を感じさせるラインナップになっています。

「モトゥヌイ」のお土産をイメージしたTシャツやワンピース、ワイドパンツ、のれんなど、南国を感じさせるアパレルと雑貨の全6種が展開されるコレクション。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて2026年6月24日より販売される「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」第4弾『モアナと伝説の海』の紹介でした☆

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