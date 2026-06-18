「メガネの愛眼」、YouTuber・たっくーとのコラボ商品で謝罪「当社のミスによるご指摘漏れです」
「メガネの愛眼」を展開する愛眼が17日、ラジオ系YouTuber・たっくーとのコラボ商品について、「当社からたっくー様に対する情報共有及び確認が不十分であった」などと説明。たっくーの動画視聴者と購入者らに謝罪した。
【画像】愛眼×たっくーのコラボ眼鏡「TAKKU」（商品詳細）
「眼鏡『TAKKU』についてのご説明とお詫び」とした文書を発表し、冒頭で「この度は、たっくー様と当社のコラボ眼鏡『TAKKU』に関する商品説明につきまして、当社からたっくー様に対する情報共有及び確認が不十分であったことにより、商品をご購入いただいたお客様、購入をご検討いただいていたお客様、たっくー様、たっくー様の動画視聴者の皆様、ならびに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同商品は、たっくーの「本当に気に入るこだわりの国産眼鏡を作りたい」という思いをもとにプロジェクトを進行。仕入先の福井県のメーカーにおける国産基準にのっとり、鯖江市内の工場において製造されているものであるため、「素材に海外製のものが含まれていたとしても、『国産眼鏡』として取り扱っております」とし、「当社担当者にはたっくー様も同様の認識をされているとの思い込みがあったため、当社からたっくー様に対し、十分なご説明ができておりませんでした」。そのため、たっくーの“全ての素材が国産”という誤解に気づかないまま、プロジェクトを進めたという。
また、たっくーがYouTubeに掲載された動画において、「全ての素材が国産である」とする趣旨の発言があり、愛眼は同動画を事前に見ていたにもかかわらず、「当社において十分な検討・指摘ができないままに、本動画の内容に問題がない旨を回答してしまいました」と説明。「眼鏡『TAKKU』の素材には海外製のものが含まれています。当社のミスによるご指摘漏れです」と伝えた。
視聴者からの指摘を受け、「たっくー様に大きなご負担とご迷惑をおかけしたことを、当社として重く受け止めており、たっくー様に対し、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪。事態を厳粛に受け止めるとし、今後についての確認体制を説明。再発防止に努めると伝えた。
また、眼鏡「TAKKU」の丁番部分についても「ご指摘を受けておりました」とし、「フロントとテンプルの接触面に一定の幅がございます。これについては、メーカーによって考え方に相違がある部分であると考えておりますが、今回の場合においては、眼鏡の耐久性を確保等するための設計上の仕様となります」と説明。
さらに一部店舗にて「TAKKU」販売の際、「鯖江」と記載された販売促進物（フラッグ）を店頭に掲出していたと説明。同販促物は、「福井県眼鏡協会」が過去に別のキャンペーンを実施した際に作成したものであり、今回の販売に際して使用するために作成されたものではなかったと説明。同協会から「TAKKU」の販売促進物として提供を受けたものでもないとし、「店舗への周知及び管理監督が十分でなかった」と、店舗の判断で使用していた。
これにより、福井県眼鏡協会が「TAKKU」について「当該表示を承認しているかのような誤解を招き得る状況となってしまいました」とし、「福井県眼鏡協会様に対して本件の経緯をご説明の上、謝罪を行っております」と説明。該当の促進物は、すでに撤去していることも伝えた。
同商品を購入した人に向け、希望者には返品を承るとし、窓口を案内。最後に「このたびは、当社からたっくー様に対する説明及び確認の不足、ならびに店舗における販売促進物の管理不備により、眼鏡『TAKKU』をご購入いただいたお客様、購入をご検討いただいていたお客様、たっくー様、たっくー様の動画をご視聴いただいた皆様、一般社団法人福井県眼鏡協会様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪し、締めくくった。
【画像】愛眼×たっくーのコラボ眼鏡「TAKKU」（商品詳細）
「眼鏡『TAKKU』についてのご説明とお詫び」とした文書を発表し、冒頭で「この度は、たっくー様と当社のコラボ眼鏡『TAKKU』に関する商品説明につきまして、当社からたっくー様に対する情報共有及び確認が不十分であったことにより、商品をご購入いただいたお客様、購入をご検討いただいていたお客様、たっくー様、たっくー様の動画視聴者の皆様、ならびに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、たっくーがYouTubeに掲載された動画において、「全ての素材が国産である」とする趣旨の発言があり、愛眼は同動画を事前に見ていたにもかかわらず、「当社において十分な検討・指摘ができないままに、本動画の内容に問題がない旨を回答してしまいました」と説明。「眼鏡『TAKKU』の素材には海外製のものが含まれています。当社のミスによるご指摘漏れです」と伝えた。
視聴者からの指摘を受け、「たっくー様に大きなご負担とご迷惑をおかけしたことを、当社として重く受け止めており、たっくー様に対し、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪。事態を厳粛に受け止めるとし、今後についての確認体制を説明。再発防止に努めると伝えた。
また、眼鏡「TAKKU」の丁番部分についても「ご指摘を受けておりました」とし、「フロントとテンプルの接触面に一定の幅がございます。これについては、メーカーによって考え方に相違がある部分であると考えておりますが、今回の場合においては、眼鏡の耐久性を確保等するための設計上の仕様となります」と説明。
さらに一部店舗にて「TAKKU」販売の際、「鯖江」と記載された販売促進物（フラッグ）を店頭に掲出していたと説明。同販促物は、「福井県眼鏡協会」が過去に別のキャンペーンを実施した際に作成したものであり、今回の販売に際して使用するために作成されたものではなかったと説明。同協会から「TAKKU」の販売促進物として提供を受けたものでもないとし、「店舗への周知及び管理監督が十分でなかった」と、店舗の判断で使用していた。
これにより、福井県眼鏡協会が「TAKKU」について「当該表示を承認しているかのような誤解を招き得る状況となってしまいました」とし、「福井県眼鏡協会様に対して本件の経緯をご説明の上、謝罪を行っております」と説明。該当の促進物は、すでに撤去していることも伝えた。
同商品を購入した人に向け、希望者には返品を承るとし、窓口を案内。最後に「このたびは、当社からたっくー様に対する説明及び確認の不足、ならびに店舗における販売促進物の管理不備により、眼鏡『TAKKU』をご購入いただいたお客様、購入をご検討いただいていたお客様、たっくー様、たっくー様の動画をご視聴いただいた皆様、一般社団法人福井県眼鏡協会様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪し、締めくくった。