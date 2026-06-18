

はたしてサッカーW杯特需はあるのか？ 6月15日に都内で配達をしました





連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第155回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！

【画像】W杯開幕に合わせて運営から届いた追加報酬キャンペーンメール

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6月12日（日本時間）、サッカーW杯北中米大会が開幕しました。W杯や五輪、WBCなどスポーツのビッグイベントでは、日本代表が出場する試合や注目カードの時間帯になるとウーバーイーツを注文する人が爆発的に増えます。そんなこともあってか、W杯開幕前、運営から追加報酬キャンペーンの案内メールが届きました。



W杯開幕に合わせて運営から届いた追加報酬キャンペーンメール





今大会は日本との時差が13時間から17時間あるアメリカ、カナダ、メキシコでの開催。そのため日本代表が出場する試合の開始時刻はみんなでいろいろ食べながら観戦するには向かないタイミングが多く「そこまで注文は増えないのでは」と感じていました。ですが、追加報酬を出すほどですから、注文数が伸びるというデータがあるのでしょう。

そこで、日本対オランダ戦が行なわれた6月15日に都内で配達をしてみました。

追加報酬が出るのは朝5時からで、この日の試合は同じく朝5時スタート。これまでのスポーツイベントでは試合開始1時間半前から試合中盤までに依頼が多く来ていたので、3時30分から6時ぐらいまでが注文のピークで、5時になると追加報酬狙いの配達員が増えて、自分のところに回ってくる配達依頼が減る可能性が......。

そう考えて、深夜に営業している飲食店の多い上野へ向かおうとするも、外はけっこうな雨。雨対策の準備に時間がかかり、到着したのは朝4時前でした。

営業している店は少なく感じたのですが、狙い通り配達依頼は次から次へと舞い込みます。雨が降っていたので配達料の相場が上がり、インドカレー、牛丼、ラーメンなどを1000円前後の報酬で引き受け、稼ぎは時給換算で1800円ほど。自転車配達としてはいい稼ぎでした。そして朝5時を迎えました。



6月15日の追加報酬





追加報酬は1配達あたり平均400円がプラスされるというもの。自転車配達の場合、ひっきりなしに依頼が来たら1時間に3、4配達が可能なので、このペースでいけば時給換算で3000円以上稼げるはずです。

ところが、5時を回ると依頼がピタリと止まりました。20分ほどしてやっと来たのは、雨が降っているにもかかわらず320円という最低基準の報酬額の依頼。追加報酬と合わせると720円となるので依頼を受けましたが、その後、試合終了までに届いた依頼は320円の依頼が2本だけ。試合開始と同時に全く稼げなくなりました。

配達員の報酬は配達員の数と注文数から計算されるので、5時から320円という安い金額が出たのは、特別報酬が出る時間から配達員が増えたのが原因でしょう。

また、4時すぎまではガッツリした食べ物中心でしたが、4時30分を過ぎるとコンビニのサンドイッチや朝マックといった食べ物が増えたので、注文された方は飲食を楽しみながらサッカー観戦するというより、少し早めの朝食を食べながらサッカーを見る方が多かったと思われます。

ずぶ濡れとなった服を着替え、シャワーを浴び、仮眠をとって再び動き出したのは朝9時30分。今度は11時から行なわれる日本と同じグループのスウェーデン対チュニジア狙いの配達です。

東京都港区にはスウェーデン料理とチュニジア料理の店があり、どちらもウーバーイーツによる配達を行なっています。これらの店の近くで待機していたら日本に住んでいるスウェーデンやチュニジアの方からの配達依頼をたくさん受けられるのではないか。そう考えて店の開店時間に合わせて目覚ましをセットしていました。

雨も上がり、適度に気温も下がり、配達環境としては最高の状況の中、10時過ぎに店の近くに到着。配達員用のアプリのスイッチを入れて待機状態にします。

ところが、入ってくる依頼はマクドナルド、ローソン、サブウェイ、吉野家、デニーズなどなじみのあるチェーン店ばかり。狙っているスウェーデン料理やチュニジア料理の店の依頼はまったくきません。

こちらとしては、IKEAのフードコートで売っているようなミートボールやザリガニ料理、今までの人生で口にした経験のないチュニジア料理をたくさん運べるのではとワクワクしているのですが、たまにある外国料理店もタイ料理かインド料理の店だけ。

その上、この日のランチタイムの報酬は普段より高め。自転車配達の場合いつもなら1件700円から800円ほどの依頼が多いですが、1000円超えの依頼がバンバン入って来ます。おそらく、追加報酬の設定時間を朝5時から10時29分としたため、追加報酬が終わった途端に配達員の数が減少。ランチタイムに稼働している人数が普段より少ないので金額が上がったのでしょう。

とはいえ、こちらもW杯の「調査」を目的に配達しているので、高額報酬に釣られてスウェーデンやチュニジア料理店以外の依頼を受けるわけにはいきません。試合経過を見つつ、高額報酬依頼を断り続け、時間が経過。3-1とスウェーデンが点差を広げた時でした。2件同時配達とはいえ、遠回りするようなルートでもなく、距離も手頃な2016円の案件が舞い込んできて......。

結局、スウェーデン料理とチュニジア料理店からは「配達依頼が1件も来なかった」で終了。2016円の収入をプラスして調査を終えました。日本戦の時間は、試合開始前はいい感じに稼げましたが、試合開始後はまったく稼げませんでした。また海外料理の配達はゼロでした。

この日は試合が月曜日の朝5時開始で、追加報酬が発生する時間も朝5時。依頼が増えそうな試合開始1、2時間前に追加報酬を出していればもっと稼げたかもしれません。ですが、ウーバーイーツでは毎週月曜日の早朝4時から日曜日の深夜3時59分までの報酬を配達員の銀行口座に振り込むという「月曜早朝4時締め」スタイルをとっているので、システムトラブルを回避するため追加報酬の設定時刻を朝4時スタートにできなかったのでしょう。

初戦では思ったほど稼ぐことができませんでしたが、次の日本戦はみんなで集まってワイワイ観戦することが可能な日曜日（6月21日）の13時スタートで追加報酬設定時間は10時30分から15時。3戦目は金曜日（6月26日）の8時スタートですが追加報酬設定時間は5時から10時29分と試合開始前の注文が増えそうな時間も含まれるので、私が行なった第1戦より稼ぐことができると思います。

もしかしたら、日本戦の日ならチュニジアやスウェーデン料理の配達依頼が出るかもしれませんね。

文／渡辺雅史 イラスト／土屋俊明