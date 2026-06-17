北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。この試合の開始前に米放送局のインタビューに登場し、世界中で大バズりした日本テレビ系・北日本放送（KNB）の中久木大力アナが自身のインスタグラムを更新。今回の出来事について報告している。

オランダ戦前に現地放送局「FOX4ニュース」の女性レポーターから、一般サポーターとして、マイクを向けられた中久木アナは自己紹介しながら絶叫。「TOYAMA 富山」と書かれたユニホームをアピールしながら、片言の英語と日本語でハイテンションで回答した動画は、同局公式TikToKで公開されると、17日現在で700万を超えるいいねがついた。KNB公式YouTubeによるとSNSで累計5000万再生以上を記録しているそうで、世界でバズりにバズっている。

中久木アナは「人生初のワールドカップは最高の景色でした 現地で見た日本とオランダの激闘、サポーターの歓声、全身で感じた感動は一生忘れません」と報告。続けて「皆様、この度は大変、お騒がせいたしました。ですがアメリカ国民の愛を感じました。世界の皆さんの愛を感じました。心からThank you so much！」とつづっている。

加えて英語で「ヒーロー・チキンナゲット・クッキーはあなたが私にくれたすべての愛を一生大切にします！ 愛しています！」とコメント。現地では「大力 中久木（ヒロチカ・ナカクキ）」という自己紹介が「ヒーロー・チキンナゲット・クッキー」と聞こえるとして話題になっており、海の向こうでもすっかり有名人になっているようだ。

この投稿には日本人ファンから「フルネームを覚えてもらいやすくなるミラクルに感動しました」「全世界デビュー おめでとうございます」「ニュース見ててこっちまで元気もらいました！！」「何回見ても飽きないです」「中久木さんの富山を熱く盛り上げてる姿なかなかです」「ぷちブレイクおめでとうございます」といった声が届いたほか、英語でもコメントが多数寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）