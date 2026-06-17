◆バドミントン 全日本実業団選手権（１７日、埼玉・深谷市総合体育館）

女子１次リーグが行われ、ほねごりが東海興業を５―０で下し、好発進した。ダブルスで五輪２大会連続出場の松本麻佑は、ダブルスにチームメートの播摩朋奈と組んで出場し、２―０のストレートで勝って、チームの勝利に貢献した。序盤から流れをつかむと得点を重ね相手を寄せ付けなかった。

世界連盟は来年１月から現行の２１点３ゲーム制に代わり、１５点３ゲーム制を採用することを発表。２７年からロサンゼルス五輪出場枠獲得争いがスタートする。新ルールに対応するため、日本は今大会から先行導入した。

シニアの主要大会で行われるのは初めてで、松本は開口一番、「なんか、めっちゃ早いですよね」と吐露した。２１点制では１１点でインターバルに入るが、１５点制では８点を取ったところでインターバルに入るため、「１１点でインターバルというのが染みついていたから、８の時に『もう８点なんだ』と、あっという間に終わった感じ」と、戸惑いも見せた。

２１点制→１５点制で当然、試合時間が短縮され、高速化することが考えられる。たった６点だが、されど６点。序盤でリードされると厳しい展開になるなど、戦い方にも変化が出てくることが予想される。「短距離走みたいな感じ。今までは長距離の中に最初と最後だけスピードを上げてみたいなところを、最初から最後まで抜く瞬間がないのかなというイメージはある。人によっては、そっちの方がきついって思う人はいるのかな。（私は）元々、長距離より短距離派なので、一気にスピードを出して点が取れるなら私は楽かな」と、自身は新ルールを歓迎している。

課題とも向き合っていく。「サーブ周りとか、出だしで点差が開いてしまうとなかなか詰められないと思う。そこの細かいところ、長いラリーになったら、みんな問題ないと思うんですけど、ちょこちょこした出たしだったり、サーブ周り、アップも大事になってくると思う。出だしからスピードを１００％で行けるようにしないといけないかな」と指摘した。