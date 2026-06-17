人気レースクイーンの霧島聖子（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コス姿を披露した。

「2026 WAKO'S GIRLS撮影会！撮影して下さった皆様 本当にありがとうございました」とARTA MUGENチームのレースアンバサダー「WAKO'S GIRLS」撮影会の来場者に感謝。

ブルー＆白＆ピンクのコスチューム姿の写真をアップし「次のSUPER GTが8月でまだまだ先になるので、昨日撮影会で皆さんにお会いできて＆ひと足先に夏コスもお披露目できて良かったです 一日あっという間で楽しかった 夏コスどうですかーーーー！！！」とつづった。

ハッシュタグでは「SUPERGT」「WAKOSGIRLS」「ワコーズガールズ」「RA」「RQ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃかわええ」「スタイリッシュ」「ワンショルいいねー」「やっぱり夏コス姿最高やね」「聖子さんはキレイで、コスは可愛くて優勝です」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。