【W杯2026】サッカー日本代表公式、ONE PIECEとのコラボフラッグ巡り注意喚起「厳正なる処分をさせていただく場合がございます」
カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」に出場しているサッカー日本代表の公式Xが17日更新され、人気アニメ『ONE PIECE』とのコラボグッズを巡って呼び掛けを行った。
【写真】これは欲しい！ONE PIECEとのコラボフラッグ
投稿では「1人でも多くの方に公平にお手に取っていただくために」と書き出し「【ONE PIECE×SAMURAI BLUE】コラボフラッグについて、当選の権利や賞品を第三者へ転売すること、またオークションへ出品することは禁止とさせていただいております」と伝えた。
続けて「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします」と呼び掛けている。
このコラボフラッグは、東京・渋谷のMIYASHITA PARK 屋上 芝生ひろばで開催中の「SAMURAI BLUE 祭」で、期間中に各日先着200人、合計3600人にプレゼントされている。
【写真】これは欲しい！ONE PIECEとのコラボフラッグ
投稿では「1人でも多くの方に公平にお手に取っていただくために」と書き出し「【ONE PIECE×SAMURAI BLUE】コラボフラッグについて、当選の権利や賞品を第三者へ転売すること、またオークションへ出品することは禁止とさせていただいております」と伝えた。
続けて「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします」と呼び掛けている。
このコラボフラッグは、東京・渋谷のMIYASHITA PARK 屋上 芝生ひろばで開催中の「SAMURAI BLUE 祭」で、期間中に各日先着200人、合計3600人にプレゼントされている。