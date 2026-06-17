アメリカン・エキスプレスは、トリップアドバイザーから欧州のオンラインレストラン予約・管理プラットフォーム「TheFork」を買収する。

買収額は7億米ドルで、全額現金で取得する。当局の承認や労使協議を経て、年内にも取引の完了を見込んでいる。買収後も既存の経営陣のもと、運営を継続する。

トリップアドバイザーは2月、「TheFork」に関して戦略的選択肢を検討することを明らかにしていた。売却により得た資金は、自社株買いや負債の返済、体験カテゴリー関連の買収などに充当する可能性があるという。体験事業「Viator」への注力を加速させる。「TheFork」の直近12か月の売上高は2億3,200万米ドル、調整後EBITDAは2,800万米ドルだった。

「TheFork」は2007年に設立し、欧州11か国の5万軒超のレストランと提携。数百万人の利用者に予約・発見プラットフォームを提供している。アメリカン・エキスプレスはこれまでに、レストラン予約プラットフォームの「Resy」と「Tock」を買収しており、合わせると予約可能な飲食店のネットワークが合計75,000軒に拡大する。カード会員向けのダイニング体験の拡充と、欧州でのビジネス強化を目指す。

アメリカン・エキスプレスとトリップアドバイザーは、既存の関係をもとにダイニング・旅行・体験の領域でさらなる連携を深める機会を模索するとしている。