読売ジャイアンツ一筋で19年間プレーし、20代目監督を務めていた阿部慎之助氏（47）が5月26日、電撃辞任した。きっかけは前日の、家庭内での"暴行トラブル"だ。東京都渋谷区の自宅で、姉妹の喧嘩を仲裁しようとした同氏が、長女（18）に言い返されたことで激昂。長女の胸ぐらを掴んで押し倒し、投げ飛ばすなどの暴行を加えた疑いで同日中に逮捕された。

【写真】事件現場となった、阿部慎之助氏の自宅。超高級レジデンスだ

事件から約2週間後。NEWSポストセブン取材班は、阿部氏の妻の実家がある愛知県を訪れた。同氏の義理の母にあたる女性はおよそ10分間の取材に応じ、こう「本音」を漏らした。

「野球界という狭い中で生きてきた人だなっていう感じやね……。厳しく言えば、社会を知らないということかもしれない」

実の孫との間で起きた"トラブル"。義母にとって今回の騒動は、どう見えていたのか──。【前後編の前編】

大手紙社会部記者が解説する。

「暴行があったのは19時ごろです。暴行を受けた長女が対話型AI『ChatGPT』にことの顛末を説明したところ、児童相談所に連絡する手段があると提案され、長女はこれに従って相談所に連絡。相談を受けた担当者が110番通報し、阿部氏は20時ごろに現行犯逮捕された。

事件当日、巨人軍はパ・リーグ交流戦を控えたオフで、阿部氏は自宅で酒を飲んでいた。捜査関係者によれば、渋谷署の職員が自宅に駆けつけた際には、かなり酔っている状態だったそうで、家族の安全を守るために逮捕に至ったとのことです」

阿部氏は容疑を認め、4時間後には釈放。巨人の山口寿一オーナーと面会し、一連の不祥事の責任を取り、監督の辞任を申し出た。山口オーナーは「暴力は許されない」と申し入れをすぐに受理し、5月26日夕方には辞任会見が行われることになった。

「会見に臨んだ阿部氏は、大粒の涙を流しながら『家族のトラブルで多くの野球ファン、プロ野球関係者に多大なご心配とご迷惑をかけた。伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい』と頭を下げました。

会見では長女が書いたとされる手紙も読み上げられ、その中で〈暴力に関しましては殴る蹴るといった事実はございませんでした〉〈私の意向が（児童相談所に）聞かれることなく警察に通報されるという形になってしまいました〉など、事件の経緯が説明された。

捜査は在宅で行われ、6月15日付で不起訴処分になっています」（同前）

トラブルが起きたのは家賃200万円越えの"超高級賃貸"内。戸建てタイプの低層マンションだった。事件直後に取材したところ、警察官臨場の目撃者に話を聞くことができた。

「仲の良い家族だと思っていたのですが…」

「阿部さんのお宅の方から怒鳴っているような声が聞こえました。20時ごろにサイレンを鳴らしたパトカーがお宅の前に来て、お巡りさんが中に入っていったので、これはただ事ではないと思いましたね」

同居するのは妻と姉妹、さらに2012年に生まれた長男だ。読売ジャイアンツの元監督だけあって、近所でも家族の存在は有名だった。同じマンションに住む男性は阿部家を「いたって普通の家族」だと語っている。

「私が3年ほど前に入居した時には、すでにこちらに住まわれていました。たまに息子さんと家の近くでキャッチボールされていますね。自転車に乗る姿も見たことがあり、『庶民的だな』と感じたこともあります。警察がきたのは初めてですよ。仲の良い家族だと思っていたのですが……」

阿部氏が選手を引退したのは2019年のこと。2軍監督や1軍ヘッドコーチとして経験を積み、おととしに満を持して1軍監督に就任した。野球人としてチームに貢献するかたわら、2006年に愛知県出身の元モデル女性と結婚。3人の子宝に恵まれ、"家庭人"としても順風満帆な生活を送ってきた。

「息子さんは小さい頃から野球をやっていて、阿部氏も熱心に野球を教えていた。2019年の現役引退セレモニーで、花束を持って3人の子供と一緒にグラウンドを一周していたのが印象的です」（スポーツ紙記者）

事件とは裏腹に、"家族優先"だったという証言もある。

「大の酒好きで、若い頃は六本木などの繁華街を飲み歩くこともたびたびありました。しかし結婚してからは落ち着いた様子で、家庭や子育てを優先するようになった。過去には奥さんから『野球だけでなく、家族も大事にして』と言われたこともあったとか。

とても子煩悩で、長男が生まれた際には、『一緒に野球ができる』と、とても喜んでいたようです」（同前）

阿部氏の妻の母親が語ったのは──

冒頭の場面に戻ろう。取材班が6月上旬、阿部氏の妻の実家で待っていると、義母が車で帰宅した。元モデルである阿部氏の妻を彷彿とさせるような、目をひく美しさだった。義母は記者の問いかけに初めは口をつぐんだが、次第に事情を明かした。

──阿部さんのご家族は日常的に喧嘩をしていたのでしょうか。ご相談などありましたか。

「ないよ。あまり喋らないから。私も年に1回しか東京行かないし。（孫が）小さい頃はよく行っていたんですけどね。孫に最後に会ったのは去年の12月です」

──お孫さんが事情について手紙を書かれていました。

「聞いたら、『本人が書いた』って言っていたけれど……」

──ご自身で書いたと言っていたんですか？

「うん」

──内容についてはどう思われましたか。

「正直、やけに上手に書くなと。あんな手紙、高3で書けるんかなあ……」

──昔からトラブルや喧嘩があった？

「それはない。可愛がっているもん。実は、（阿部氏は）お姉ちゃんのことをいちばん好きなの」

最も可愛がっていたという長女に、阿部氏はなぜ手を出してしまったのか──。続く記事では、義母が今回の事件について"本音"をさらに語ってくれた。

（後編につづく）