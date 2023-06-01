鉄道の運転見合わせによりタクシーを待つ人の列＝１６日 東武・太田駅前＝

１６日午後７時４６分ごろ群馬県と埼玉県で震度５弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で震源の深さは、およそ５０キロ。地震の規模は、マグニチュード５．５と推定されます。

震度５弱は、群馬県では太田市、千代田町。埼玉県では加須市、本庄市、美里町で観測しています。このほか県内では、震度４が、前橋市、桐生市、伊勢崎市。震度３が高崎市、富岡市、安中市でそれぞれ観測しています。

地震が発生したのは１６日の午後７時４６分ごろでした。震度５弱を観測した太田市。市役所のエレベーターは地震の影響で「×」の表示が。危機管理室では、情報収集に追われていました。

東武鉄道の太田駅です。地震の影響で運転見合わせとなり、駅の利用者が改札前で待ってました。

県庁では、午後９時半ごろに記者会見を開き、被害状況を発表しました。太田市では、１０代の男性が、大泉町では２０代の女性が軽いけがをしました。

また、前橋市や高崎市、太田市でエレベーターの停止が複数ありましたが、いずれも閉じ込めの事案はなく、復旧作業が進められているということです。

ライフラインの影響です。水道は、太田市で一時断水がありましたが、復旧しています。電力やガスには被害は出ていません。

上越新幹線は、東京駅・新潟駅間で、北陸新幹線は、東京駅・長野駅間で運転を見合わせていましたが午後１０時すぎに運転を再開しました。

高崎線は、高崎駅と、埼玉県の籠原駅の間で上下線で一時、運転を見合わせていましたが、午後１１時４０分頃に運転を再開しました。

東武鉄道です。午後１１時現在、伊勢崎線は館林駅・伊勢崎駅間の上下線で運転を見合わせています。桐生線、小泉線は全線で運転を見合わせています。

この他、上越線・両毛線・東武桐生線で踏切故障がありました。

高速道路です。北関東自動車道は前橋南インターチェンジ・太田桐生インターチェンジ間が、西行き・東行きで通行止めとなりましたが、午後１０時すぎに解除されています。