人間関係で悩む前に知っておきたい、何を言われても真に受けなくていい「どうでもいい人」の特徴7選
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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【正しい距離感】気にする必要なし、実はどうでもいい人がこれ／何を言われても真に受けなくていい関係性7選」と題した動画を公開した。人間関係によるストレスを軽減するため、相手の「影響度」を見極め、何を言われても真に受けなくてよい「どうでもいい人」の特徴を解説している。
Ryota氏はまず、人間関係は自身への影響度で判断するべきだと語る。自分に影響のない人からの言葉に悩むのは「受けるストレスが増えるだけ損」だとし、具体的に7つの「どうでもいい人」のパターンを挙げた。
一つ目は「ほとんど影響のない人」や「SNSや通りすがりの人」である。飲食店で愛想の悪い店員に会っても二度と行かなければ影響がないように、SNSで突然攻撃的な言葉を投げてくる見知らぬ他人の意見は、真に受ける必要がないと指摘する。通りすがりに嫌な言葉を吐き捨てる人も、今後一生会うことのない存在であり、風景と同じだと解説した。
続いて「嫌味な人」や「意見ばかり言ってくる人」についても言及した。これらの人物は、相手の価値を下げたり、自分の思い通りにコントロールしようとしたりする存在であり、「そもそもストレスを与えてくる人なので近寄ってはいけない」と断言する。嫌味を言う人がいない人生の方が幸福であり、合わない相手とは距離を置くべきだと語った。
さらに、ニュースで炎上する芸能人などの「接点のない人」、同窓会以外では会う機会のない「卒業後、一度も会っていない人」、退職して環境が変わった「昔の職場の人」といった、遠い存在に振り回される必要性も否定。「人は環境に属する」という視点から、環境が変われば人間関係も変わるため、無理に関係を維持したり、過去の職場の噂を気にしたりするより、今の生活に集中すべきだと説明した。
最後にRyota氏は、「ほとんどの人間関係はどうでもいいので、無理して広げなくていい」と結論付けた。他人からの無責任な言葉や不要な意見に時間と心を消耗させず、自分らしく生きる姿勢こそが幸福度を高める鍵であるとまとめた。
Ryota氏はまず、人間関係は自身への影響度で判断するべきだと語る。自分に影響のない人からの言葉に悩むのは「受けるストレスが増えるだけ損」だとし、具体的に7つの「どうでもいい人」のパターンを挙げた。
一つ目は「ほとんど影響のない人」や「SNSや通りすがりの人」である。飲食店で愛想の悪い店員に会っても二度と行かなければ影響がないように、SNSで突然攻撃的な言葉を投げてくる見知らぬ他人の意見は、真に受ける必要がないと指摘する。通りすがりに嫌な言葉を吐き捨てる人も、今後一生会うことのない存在であり、風景と同じだと解説した。
続いて「嫌味な人」や「意見ばかり言ってくる人」についても言及した。これらの人物は、相手の価値を下げたり、自分の思い通りにコントロールしようとしたりする存在であり、「そもそもストレスを与えてくる人なので近寄ってはいけない」と断言する。嫌味を言う人がいない人生の方が幸福であり、合わない相手とは距離を置くべきだと語った。
さらに、ニュースで炎上する芸能人などの「接点のない人」、同窓会以外では会う機会のない「卒業後、一度も会っていない人」、退職して環境が変わった「昔の職場の人」といった、遠い存在に振り回される必要性も否定。「人は環境に属する」という視点から、環境が変われば人間関係も変わるため、無理に関係を維持したり、過去の職場の噂を気にしたりするより、今の生活に集中すべきだと説明した。
最後にRyota氏は、「ほとんどの人間関係はどうでもいいので、無理して広げなくていい」と結論付けた。他人からの無責任な言葉や不要な意見に時間と心を消耗させず、自分らしく生きる姿勢こそが幸福度を高める鍵であるとまとめた。
YouTubeの動画内容
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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。