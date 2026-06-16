1次リーグ初戦でオランダと2-2

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。初戦2日前、ドジャースの大谷翔平らが動画でエールを送っていたが、その裏側が公開され、ファンの間に反響が広がった。

W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1を得た。

初戦の2日前、在ロサンゼルス日本国総領事館がXでドジャースの大谷、山本由伸、佐々木朗希ら豪華メンバーが森保ジャパンに「頑張れ！SAMURAI BLUE」とエールを送る動画を公開。3人は最初に自身の名前を口にしていた。

16日、ドジャースのデジタルコンテンツマネージャーのハンター・コンドウ氏がインスタグラムを更新。「がんばれ, Samurai Blue！」として撮影時のオフショットや実際の動画を公開すると、フォロワーも反応した。

「毎回やってる紹介のくだり好き。知らない人なんていないでしょってレベルの人たちなのに（笑）」

「涙が出ちゃう。最高」

「超クールだ！」

「めっちゃいいね！！！」

日本は20日（日本時間21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）