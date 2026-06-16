「日本には超朗報だ！」チュニジア代表の監督解任に韓国メディアが独自見解 「優勝を目ざすなかで強運」「戦いを前に敵が自滅した」【W杯】
開幕してまもない北中米ワールドカップ、なんと早くも指揮官の解任第１号が飛び出した。
現地６月14日、グループＦの２試合が行なわれ、日本は壮絶なゲーム展開を経てオランダと２−２のドローを演じた。そしてもうひとつの対戦カードではスウェーデンとチュニジアが激突し、前者が５−１というまさかの大差で快勝。試合後、チュニジア代表チーム内での衝突やいさかいなども報じられ、サブリ・ラムシ監督の解任説が一気に浮上した。
そしておよそ半日後に同監督の更迭が明らかとなった。チームに帯同しているテクニカルディレクターのモンデール・ケバイエル氏が暫定的に指揮を執るとも、前サウジアラビア代表監督のエルベ・ルナール氏を招聘するとも情報が錯綜中。第２戦となる日本戦を５日後に控えるなか、“カルタゴの鷲”が急転直下の緊急事態に見舞われている。
韓国の全国紙『スポーツ朝鮮』もこのニュースを報道。「親善試合のベルギー戦に続き、本大会の初戦でも５失点を喫したチュニジアが代表監督を解任した」と伝え、「次なる相手の日本にとってはまさに超朗報だ。優勝を目ざすなかで強運を味方につけたと言ってよく、敵が戦う前から自滅した格好だ」と論じている。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本vsオランダ戦はドローに終わり、チュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンが首位に立った。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
現地６月14日、グループＦの２試合が行なわれ、日本は壮絶なゲーム展開を経てオランダと２−２のドローを演じた。そしてもうひとつの対戦カードではスウェーデンとチュニジアが激突し、前者が５−１というまさかの大差で快勝。試合後、チュニジア代表チーム内での衝突やいさかいなども報じられ、サブリ・ラムシ監督の解任説が一気に浮上した。
韓国の全国紙『スポーツ朝鮮』もこのニュースを報道。「親善試合のベルギー戦に続き、本大会の初戦でも５失点を喫したチュニジアが代表監督を解任した」と伝え、「次なる相手の日本にとってはまさに超朗報だ。優勝を目ざすなかで強運を味方につけたと言ってよく、敵が戦う前から自滅した格好だ」と論じている。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本vsオランダ戦はドローに終わり、チュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンが首位に立った。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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