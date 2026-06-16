堂安律＆美人妻の挙式ショットに反響！「自然体なふたり」 「日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」
堂安律＆美人妻の挙式ショットに反響！「自然体なふたり」 「日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」
ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）は6月18日、投稿を更新。サッカー日本代表の堂安律選手と妻・明松美玖さんのウエディングを振り返りました。
【写真】堂安律＆美人妻のウエディングショット
「日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」同アカウントは「サッカー日本代表 #堂安律と美玖の“自然体なふたり”の始まりから、日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」とつづり、9枚の写真を投稿。1枚目はウエディングドレス姿の美玖さんがアイスクリームを食べながら、スーツの堂安さんと街中を歩くショットです。まさしく“自然体”の2人の魅力が詰まった1枚となっています。
また、美玖さんは「最初はやっぱりトップアスリートのパートナーとして、接し方に気を遣っていた部分がありました」「『自然体でいてくれるだけでいい。幸せで、笑い合って過ごせることが一番嬉しい』と言ってくれて、肩の力が抜けました」と、2人の関係が深まっていく過程を温かく明かしました。
「たくさんの愛に触れた1年でした」2025年12月31日には自身のInstagramで「2025年 たくさんの愛に触れた1年でした」と、ウエディングショットを公開していた美玖さん。コメントでは、「素晴らしいです」「支え合ってこれからも仲良くね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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