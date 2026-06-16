ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）は6月18日、投稿を更新。サッカー日本代表の堂安律選手と美人妻のウエディングを振り返り、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：『VOGUE JAPAN』公式Instagramより）

写真拡大

ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）は6月18日、投稿を更新。サッカー日本代表の堂安律選手と妻・明松美玖さんのウエディングを振り返りました。

【写真】堂安律＆美人妻のウエディングショット

「日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」

同アカウントは「サッカー日本代表　#堂安律と美玖の“自然体なふたり”の始まりから、日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」とつづり、9枚の写真を投稿。1枚目はウエディングドレス姿の美玖さんがアイスクリームを食べながら、スーツの堂安さんと街中を歩くショットです。まさしく“自然体”の2人の魅力が詰まった1枚となっています。

また、美玖さんは「最初はやっぱりトップアスリートのパートナーとして、接し方に気を遣っていた部分がありました」「『自然体でいてくれるだけでいい。幸せで、笑い合って過ごせることが一番嬉しい』と言ってくれて、肩の力が抜けました」と、2人の関係が深まっていく過程を温かく明かしました。

「たくさんの愛に触れた1年でした」

2025年12月31日には自身のInstagramで「2025年　たくさんの愛に触れた1年でした」と、ウエディングショットを公開していた美玖さん。コメントでは、「素晴らしいです」「支え合ってこれからも仲良くね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)