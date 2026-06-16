たくろう、ABEMAで初MC『たくろうのサッカー通ぶれるワード11』放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、サッカー特番『たくろうのサッカー通ぶれるワード11』を６月18日（木）夜９時より生放送する。
MCを務めるのは、今回がABEMAでの初MCとなるお笑いコンビ・たくろう。進行はABEMAアナウンサー・瀧山あかね。ゲストには、高校時代に全国大会へ出場した経験を持つJO1・河野純喜、家族ぐるみでサッカーを応援しているというサッカー好き女優・堀田茜、元プロサッカー選手の丸山桂里奈、鄭大世が出演。
番組では、サッカー観戦で知っていると“通っぽく見える”キーワードをクイズや実演を交えながら楽しく解説。サッカー初心者のたくろう・赤木が豪華出演者たちからサッカーの魅力を学びながら、国際大会の観戦が楽しくなる知識を身につけていく。また、気になるサッカー用語や選手情報を Google 検索™ の AI モードで検索しながら学ぶ企画も実施。初心者からサッカーファンまで楽しめる内容をお届けする。
放送に先立ち、たくろうの赤木裕は、「なかなかチャレンジングな人選だと思いますが、ミーハーながら大きな国際大会は毎回楽しみにしています。視聴者の皆さんと一緒に僕も勉強しながら、気持ちを高めていきたいです！」と意気込みを語ったほか、きむらバンドは、「我が人生に番組MCなんて言葉が降りかかってくるとは！！！最高の幸せです！！」と喜びをコメント。また、JO1・河野純喜は、「是非皆さんで今年の日本サッカーを盛り上げましょう！」と視聴者へ呼びかけた。
（C）AbemaTV, Inc.
MCを務めるのは、今回がABEMAでの初MCとなるお笑いコンビ・たくろう。進行はABEMAアナウンサー・瀧山あかね。ゲストには、高校時代に全国大会へ出場した経験を持つJO1・河野純喜、家族ぐるみでサッカーを応援しているというサッカー好き女優・堀田茜、元プロサッカー選手の丸山桂里奈、鄭大世が出演。
放送に先立ち、たくろうの赤木裕は、「なかなかチャレンジングな人選だと思いますが、ミーハーながら大きな国際大会は毎回楽しみにしています。視聴者の皆さんと一緒に僕も勉強しながら、気持ちを高めていきたいです！」と意気込みを語ったほか、きむらバンドは、「我が人生に番組MCなんて言葉が降りかかってくるとは！！！最高の幸せです！！」と喜びをコメント。また、JO1・河野純喜は、「是非皆さんで今年の日本サッカーを盛り上げましょう！」と視聴者へ呼びかけた。
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