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塾を選ぶとき、保護者は何を見ればよいのか。



すららネット公式チャンネルは、堀口塾へのインタビューシリーズ第4回として、個人塾のYouTube発信と集客をテーマにした動画を公開した。

今回の動画で語られているのは、単なる「動画集客のノウハウ」ではない。保護者が入塾前に、塾長の顔や考え方を知ることの意味だ。



堀口塾では、集客の中心がほぼYouTubeになっているという。広告費は0円。チラシ配りも基本的には行っていない。それでも問い合わせにつながっている背景には、塾長自身が顔を出し、自分の考えを本音で話し続けていることがある。

もともとはブログやチラシ、ポスティング、新聞折込なども行っていたという堀口先生。コロナ禍で外に出づらい時期に、教室の中でできることとしてYouTubeに取り組み始めた。

現在、チャンネル登録者数は約6,700人。個人塾としては珍しく、YouTubeが保護者との接点になっている。



動画の中で印象的なのは、「顔を出すこと」への考え方だ。

塾長の顔が見えることで、保護者は入塾前からその人の雰囲気や考え方を知ることができる。初回面談の時点で、すでに「知っている人」と話すような安心感が生まれるという。

これは塾側にとってもメリットが大きい。

動画で普段から本音を発信しているため、考え方に共感した保護者が問い合わせてくる。一方で、方針が合わない人とのミスマッチは起きにくくなる。



つまりYouTubeは、単に人を集めるためだけでなく、合う家庭と出会うための導線にもなっている。



堀口先生は、保護者に刺さる発信として、母親や父親へのメッセージ、子どもへの関わり方、合格に向かう家庭の姿勢などを挙げる。

耳の痛い内容もあるが、そこにこそ塾長の考えが表れる。



保護者にとっては、授業内容や料金だけでは分からない「この先生に任せられるか」を判断する材料になる。



制作面でも、特別な機材が必須というわけではない。

撮影はiPhone、編集はVrewなどのツールを使い、1本あたり1時間ほどで仕上げることもあるという。

ネタは日々の教室や保護者との会話の中にある。大切なのは、きれいな動画を作ることより、自分の考えを言語化して発信することだ。



塾選びは、教室の場所や料金、合格実績だけで決まるものではない。

塾長の顔が見え、考え方が伝わるかどうか。



保護者にとっても、塾経営者にとっても、これからの学習塾選びを考えるうえで重要な視点になりそうだ。