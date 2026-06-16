イラストレーターの「メェメェさん」さんの漫画「双子って3種類あんねん」がインスタグラムで1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「双子には3種類ある」という事実を、双子を妊娠してから知った母。子どもたちは性別が同じで、容姿も非常に似る「MDツイン」のため、区別がつくのだろうかと心配していた母でしたが…という内容で、読者からは「説明が分かりやすい」「双子の種類、全然知りませんでした」「生命って本当に神秘的」などの声が上がっています。

見た目はそっくり、個性はバラバラ

「メェメェさん」さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「メェメェさん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「双子って3種類あんねん」を描いたきっかけを教えてください。

メェメェさんさん「街で声を掛けていただく際、『そっくり！』『一卵性？』と聞かれることが多いんです。でも実は、双子の『一卵性・二卵性』という区別は、見た目以上に複雑で、おなかの中の『部屋割り（膜性）』ごとに3つのタイプに分かれています。私自身、妊娠中にこの『膜性』ごとに管理の厳しさやリスクが変わることを知り、専門用語の多さに戸惑いながらも必死で勉強しました。一卵性だからといって何もかも同じではなく、おなかの中の環境も違えば、生まれてからの個性も驚くほどバラバラ。一方で、泣くタイミングは完璧にシンクロして絶望させられることもあります。そんな『双子ならではの不思議な生態』を、これから双子をお迎えする方々には少しの知識として、また今戦っている方々には『うちも同じだよ！』という共感や笑いとして届けたくて、今作を描きました」

Q.「双子だけれど、個性があって全然違うなあ」と感じるのは、どのようなところですか。

メェメェさんさん「周囲からは『そっくりで区別がつかない』と驚かれるのですが、毎日向き合っている親からすると、表情も性格もまったく異なり、『別人に見えるのに不思議だなあ』と思うほどです。

特に個性の違いを感じるのは、心の動かし方と行動力です。長女はとても繊細で心優しく、私が指の切り傷を痛がっていたり、疲れてぐったりしていたりすると、それを察して一緒に泣いてくれるような、『共感力の高い』慎重派です。対して次女は、『とにかくアクティブな特攻隊長』です。面白い物を見つけると迷わずズンズン進んでいきますし、集まりでも知らない子に向かってガンガン突進するほどのコミュニケーション能力の塊です。同じ環境で育っていても、一歩の踏み出し方から感情の出し方まで、ここまで個性が分かれるのかと、毎日新鮮な驚きがあります」

Q.反対に、2人が似ているなあと感じるエピソードはありますか。

メェメェさんさん「不思議なほど、『タイミング』がシンクロします。特に驚いたのは離乳食です。どちらかが食べ渋る時期は、もう1人もかたくなに拒否します。なのにある日突然、1人がパクパクと食べ始めると、もう1人も同じタイミングで『おいしい』と食べ始めるんです。

また、別々の場所で遊んでいたはずなのに、ふと見るとまったく同じポーズで寝転がっていたり、1人が笑い出すともう1人も理由が分かっていないはずなのに爆笑し始めたり。一卵性ならではの『目に見えないつながり』を感じる瞬間は、見ていて本当に飽きません」

Q.双子を育てるうえで、特に大変さを感じるのはどのようなときですか。また、「双子でよかった」と感じるのは、どのようなときでしょうか。

メェメェさんさん「一番大変なのは、やはり『逃げ場のない同時泣き』に直面したときですね。1人が泣き出した拍子にもう1人も泣き始め、部屋中が泣き声の合唱団状態に…。あっちをあやせばこっちが反り返り、右のおむつを替えている間に左が脱走する。まさに『毎日がゴングのない格闘技』のようです。特に巨大な双子用ベビーカーで外出するときは、周囲の目が気になって肩身の狭い思いをしたり、物理的な重さに白目を剥きそうになったりと、自分の非力さに泣きたくなる瞬間が正直あります。

しかし、そんなカオスな状況を全て帳消しにしてくれるのが、2人が見つめ合って笑い合っている姿を見たときです。親である私ですら入り込めない、2人だけの秘密基地のような世界でキャッキャと楽しそうにしている姿を見ると、『ああ、この子たちには生まれたときから、一生をともにする最強の相棒がいるんだな』と思います。その絆の深さを目の当たりにすると、それまでのドタバタも『この幸せを味わうための前振りだったのかも』と思えるほど、双子として生まれてきてくれたことに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいになります」

Q.今、双子を妊娠中で不安を感じている人たちへ、伝えたいメッセージやアドバイスをお願いします。

メェメェさんさん「日に日に重くなるおなかを抱えて『もし今生まれたらどうしよう』『管理入院で、上の子や家はどうなるの？』と、天井を見つめては不安に押しつぶされそうな夜を過ごしていませんか。私も、期待より何倍も大きい恐怖に震えていた1人です。

自分の体なのにコントロールできないもどかしさを感じるかもしれません。でも、先生や助産師さんは、私たちが不安で泣きそうなときも、淡々と、でも全力で『最善の道』を一緒に探してくれる最強の味方でした。私自身、早産で出産し、NICU（新生児集中治療室）に娘たちを預けることになったときは、申し訳なさでいっぱいでした。でも、そこには24時間体制で、小さな命を守り抜いてくれるプロの目がありました。あのとき、私の頼りない手だけではなく、医療の手に『一緒に守ってもらえた』ことが、娘たちの笑顔につながっているんだなと、今になってようやく感謝できるようになりました。

『母親なんだからもっとしっかりしなきゃ』なんて思わなくて大丈夫です。私は今でも毎日、双子のパワーに圧倒されては白目をむいて燃え尽きている超ヘタレです。双子育児は、確かに1人ずつのときとは違う、物理的な限界を超えるようなカオスが待っています。でも、その戦場のような日々の隙間に、2人が隣同士で『あ〜』『う〜』と内緒話をしていたり、同時に私の胸に飛び込んできてくれたりする、双子にしか作れない『幸せの掛け算』が隠れています。

皆さんの心が少しでも軽くなるように、今日も『笑えるカオス』を描き続けていきます。いつか、一緒に『大変だったね』と笑い合える日がくるのを信じています」

Q.漫画「双子って3種類あんねん」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

メェメェさんさん「双子ママさんたちからは、『まさにこれ』『外で聞かれるたびに説明に困っていたので、代弁してくれてスッキリしました』『こういう複雑な情報を分かりやすく発信してもらえると、周囲にも理解してもらいやすくて助かる』といった、切実で温かい共感の声をたくさんいただきました。

また、『遺伝子がほぼ同じで、育つ環境も一緒なのに、こんなに個性が違うんだと知って、肩の力が抜けました』という言葉をいただけたことも、私にとって大きな励みになっています。『育て方』で悩むことも多いですが、実は『その子が元々持っている気質』がとても大きくて、親の役割は、ありのままのその子を『支えること』なんだ…。そんなメッセージが、毎日必死に育児に向き合っている方の『心のデトックス』に少しでもなっていれば、描き手としてこれ以上の幸せはありません。最後に『遊び食べ』のシンクロでオチをつけたのも、皆さんと一緒に『もう、笑うしかないよね』と手を取り合いたかったからです。これからも、孤独になりがちな育児の合間に、ふっと息がつけるような発信を続けていきたいです」