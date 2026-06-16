千葉県警行徳署は6月4日、業務上横領の疑いで市川市立塩焼小学校の元教頭で契約社員・小林佳巨（こばやし・よしみ）容疑者（53）を逮捕した。

【写真】臨時保護者会、生徒の心のケア、対応に追われた学校

小学校の普通預金口座から計約350万円を着服

犯行は2024年10月25日から翌25年2月27日にかけて。千葉県市川市内の金融機関の支店で8回にわたり、当時勤務していた市立塩焼小学校の普通預金口座から計約350万円を勝手に払い戻して着服した疑いが持たれている。

保護者から、教材費や修学旅行の積み立て金などとして入金された学校口座を保管・管理する立場を悪用した犯行だった。

捜査関係者によると、小林容疑者は、

「借金の返済や生活費等に困り、預かっていたお金に手をつけました」

と容疑を認めている。

「昨年の卒業式の前日、容疑者が“体調不良”を理由に休んで以降、行方がわからなくなったのが最初です。学校関係者が都内のホテルで容疑者を見つけて事情を尋ねたところ、“学校のお金をとってしまった”と認めたといい、警察に相談がありました。どこで何にお金を使ったのかなど事実関係については裏付け捜査中です。

いずれは穴埋めするつもりがあったのか、あるいは逃げ切るつもりだったのか。逮捕容疑の350万円を含めておよそ1200万円の怪しい出金があるため、慎重に捜査を進めています」（捜査関係者）

市川市教育委員会によると、被害総額は1333万8000円と算定されている。同小学校へは2023年4月に着任し、昨年5月に県教委が懲戒免職処分を決めるまで在職期間は約2年。犯行を認めていたため、逮捕前に処分されたという。

犯行発覚前に修学旅行のスケジュールが変更

在校生の保護者は言う。

「学校側は昨年、事態が発覚した直後に臨時保護者会を開き、児童の心のケアを行うなどと説明しましたが、正直、子どもは事件にあまり関心がないようです。犯行の全容を理解できていませんから。うちの子は元教頭について“優しい先生で賞状を渡す係だった”と印象を話しています」

別の保護者らによると、犯行発覚前の修学旅行のスケジュールが、「新幹線で行く新潟2泊3日」から「日光1泊2日」になったことがあり、着服の影響ではないかという。

卒業生の男子生徒はこう話す。

「なんか腹黒い先生のような気がしていました。全校集会で話す内容は、校長先生が話したこととほとんど変わらないんです。それをことさら優しい口調で話し、児童から信頼されようとしているみたいでウソくさいなと思っていました。元教頭の口グセは“気をつけましょう”と“人に迷惑をかけないようにしましょう”の2つ。

女性の校長先生は“さあ、みんなで”と一緒になって盛り上げてくれる先生だったので、みんな大好きでしたが、元教頭と遊んだり、話しかけられたことはありません。普段は何をしているのかわからない先生でした」

そんなふうに児童をたしなめながら、当の本人が迷惑をかけたことになる。

ちなみに昨年、所在をつかまれたとき、着服金の残高は約7万円しかなかったとされる。容疑者は「一生かけて弁済したい」と学校側に謝罪したというが、逮捕に至るまでおよそ1年が経過してどれくらい返済できたのか。

市教委に現在までの弁済額を尋ねると、

「あくまでも市川市と本人との間のことなので第三者には答えられない。報道機関であってもそれは同じ」（学校運営支援課の担当者）

容疑者は懲戒処分後、契約社員として働いてそれなりに稼いできたはず。せめて罪と真摯に向き合い、奪った金をしっかり返していく姿を児童や卒業生、保護者らに見せてもらいたい。