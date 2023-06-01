『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』6・22放送決定 3年4ヶ月ぶりに“復活” 司会務めた『MAJ2026』の裏話も
俳優・アーティストとして活躍する菅田将暉が、22日午後10時放送の『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』で、3年4ヶ月ぶりにオールナイトニッポンパーソナリティーを務めることが発表された。
【写真】手を取り合い…菅田将暉＆小松菜奈 ラブラブな2ショット
菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティーを担当。今回は23年2月に『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4ヶ月ぶりのパーソナリティーとなる。
番組では、レギュラー放送時代に届けてきたコーナーも実施予定。菅田は、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの司会も担当しており、番組では当日の裏話もたっぷりと届ける予定となっている。
一夜限りの特別番組『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』は、22日午後10時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、 radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。
■菅田将暉コメント
約3年ぶりのラジオ。がんばります #菅田将暉ANNG
【写真】手を取り合い…菅田将暉＆小松菜奈 ラブラブな2ショット
菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティーを担当。今回は23年2月に『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4ヶ月ぶりのパーソナリティーとなる。
一夜限りの特別番組『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』は、22日午後10時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、 radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。
■菅田将暉コメント
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