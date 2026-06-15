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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食約150kcal＆70円！混ぜるだけでタンパク質50g超えの“梅しそササミきゅうり”がウマ痩せ最強すぎた…！」と題した動画を公開しました。低脂質・高タンパクなササミと夏野菜を使い、さっぱりとした味わいでダイエット中にもぴったりな一品を紹介しています。



動画では、きゅうり、みょうが、大葉の仕込みからスタートします。きゅうりは千切りにして塩揉みし、しっかり水気を抜くことでシャキシャキとした食感を保つのがポイントです。主役のササミは、フォークを使って丁寧に筋を取り除きます。その後、お湯を沸かした鍋にササミとオクラを同時に入れ、約2分間茹でて時短を図るテクニックも披露しました。



茹で上がったササミを指でほぐし、ボウルにすべての食材を投入します。味の決め手となる梅肉、鶏ガラスープの素、ごま油に加え、「柚子胡椒は絶対入れてほしい」と語る通り、柚子胡椒を小さじ1加えることで、柑橘系の爽やかさとピリッとした冷涼感が引き立ちます。全体をしっかり混ぜ合わせると、オクラのネバネバが具材をまとめ上げ、ササミ特有のパサパサ感を感じさせない仕上がりになります。



完成した「梅しそササミきゅうり」を実食したしらっちは、「無限に食べれるやつです」とその美味しさを絶賛。1食あたり約62円という圧倒的なコストパフォーマンスと、タンパク質50g超えという栄養価の高さを力説しました。



ダイエット中の献立選びを解決してくれる、手軽で美味しい超優秀レシピ。さっぱりとした味が恋しくなる季節に、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ササミ 4本

・きゅうり 2本

・塩（塩揉み用） 小さじ1/2

・オクラ 1ネット

・みょうが 3個

・大葉 10枚

・梅干し（梅肉） 2個分

・鶏ガラスープの素 小さじ1/2

・柚子胡椒 小さじ1

・ごま油 大さじ1

・白ごま 適量



［作り方］

1. きゅうりを千切りにして袋に入れ、塩を振って揉み込む。空気を抜いて結び、5～10分放置した後、しっかりと水気を絞る。

2. 大葉は四角形になるようにカットし、みょうがは十字に切れ目を入れてから細かく刻む。

3. ササミの白い筋を、フォークなどを使って引っ張りながら取り除く。

4. 鍋にお湯を沸かし、ササミとオクラを一緒に入れて蓋をし、約2分茹でる。

5. アクが出たら取り出し、流水で冷やしてから水気を切る。

6. 茹でたオクラのヘタを切り落とし、薄く輪切りにする。ササミは指でざっくりとほぐす。

7. ボウルにほぐしたササミ、水気を絞ったきゅうり、オクラ、みょうが、大葉を入れる。

8. 種を取り除いて叩き潰した梅肉、鶏ガラスープの素、柚子胡椒、ごま油を加える。

9. 食材と調味料が馴染むように、全体をしっかりと混ぜ合わせる。

10. 器にこんもりと盛り付け、仕上げに白ごまを適量ちらして完成。