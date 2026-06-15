タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。カスタマーセンターの対応について語った。

番組では、カスタマーセンターに電話が繋がらない問題についてトーク。「わからなくていろいろたどっていったら、ヘルプってところ押して…“このご案内はお役に立ちましたか？”ってところがある。1回も役に立ったことねえよ！“いいえ”って押すのもしゃくに障るから、どうしたらいいのこの気持ちは」とカスタマーサービスに不満をぶつけた。

「あとさ、コールセンターの方も大変なのはわかるけど“ここじゃ解決しないので、他に電話してください”って言う」と前置き。「電話番号言われるじゃない？“そちらでつなぐことはできないんですか？”って言って“ここからはできない”って言われたら仕方ない。内線でつなげられるときあるじゃん？最初からやってくれよって思わない？」と苦言を呈した。

「もちろん向こう（カスタマーサービス）には向こうの言い分があるのはわかるよ。でも下手に出ている人にはもう少し優しくしてくれてもいいのになって思います」と本音。「これからAIになっていくからますますよ。でもAIの方がいっそのことこっちも機械だと思って…」と悟った様子で笑いを誘っていた。