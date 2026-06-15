新潟・富山・石川・福井の小学5・6年生対象…応募期間は6・19〜7・16

2024年からNPB2軍に参入しているオイシックスは15日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「オイシックス新潟アルビレックスBCジュニア」セレクションの実施要項を発表した。1次選考では従来の動画審査に加え、株式会社ヒマラヤが実施する「第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト」による受験も可能となった。

応募資格は新潟県・富山県・石川県・福井県在住もしくは4県内の野球チームで活動する小学5・6年生。動画選考の応募期間は6月19日〜7月16日で、球団公式ホームページ内の専用フォームから申し込む。スマートフォンなどで撮影した打撃・投球・守備（捕手は二塁送球）・自己PRの動画をアップロードし、エントリーする。

「第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト」による応募は、ヒマラヤ長岡店（新潟県長岡市）で6月19日〜7月16日に実施される。スイングスピード測定で115キロ以上を計測すれば合格。こちらで合格した場合も、動画提出が必要になる。

2次セレクションは8月4日で、内容は走力、キャッチボール、ピッチング、スローイング（投手・捕手のみ）、守備、バッティングとなっている。最終セレクションは8月21日で、ゲーム形式を実施。野球に取り組む姿勢（礼儀・挨拶・元気・協調性など）も加味される。いずれも「HARD OFF ECOスタジアム新潟」で開催される。

オイシックスジュニアは2024年大会に招待チームとして初参加し、2戦2敗。正式な出場チームとして参加した2025年は3戦3敗だった。球団OBでアカデミーコーチの山口祥吾氏が3年連続で監督を務め、大会初勝利を目指す。（First-Pitch編集部）