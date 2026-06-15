ドンピシャヘッドのFW小川航基、「なんか、僕のゴールじゃなかったみたいなんですけど」と笑み…同点弾記録は鎌田大地
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
ドンピシャのタイミングで放ったヘディングシュートだった。貴重な同点ゴールを導いた日本代表FW小川航基は歓喜を爆発させた
ベンチスタートとなった小川に出番が巡ってきたのは1-2とリードを許して迎えた後半30分だった。そして、終盤の44分に大きな仕事をやってのける。
MF伊東純也が蹴り出したCKに反応。「僕にマークついている選手が緩かったので、純也くんから(のボールで)ヘディングで決めたのは初めてのことではないので、だいたいどこにボールが来るか分かっていたので、あれはドンピシャだった」。ヘディングをジャストミートさせると、ボールはゴールネットを揺らした。
試合は2-2で終了。チームに貴重な勝ち点1をもたらしたゴールとなったが、得点者は直後に触れたMF鎌田大地となった。試合後のフラシュインタビューで得点シーンを触れられた小川は、「なんか、僕のゴールじゃなかったみたいなんですけど」と笑みを浮かべつつ、「でも、僕のゴールであろうが大地君のゴールだろうが、今日はみんなが細かいところを本当に戦っていて、前半からすごい勇気をもらっていたので、皆でとった勝ち点1だと思う」と胸を張った。
「これを負けで終わるのと、勝ち点1を拾えて帰るのでは全然話が違うので、この勝ち点1は大きいし、チームを勢いづかせる得点だったと思う」
ドンピシャのタイミングで放ったヘディングシュートだった。貴重な同点ゴールを導いた日本代表FW小川航基は歓喜を爆発させた
ベンチスタートとなった小川に出番が巡ってきたのは1-2とリードを許して迎えた後半30分だった。そして、終盤の44分に大きな仕事をやってのける。
MF伊東純也が蹴り出したCKに反応。「僕にマークついている選手が緩かったので、純也くんから(のボールで)ヘディングで決めたのは初めてのことではないので、だいたいどこにボールが来るか分かっていたので、あれはドンピシャだった」。ヘディングをジャストミートさせると、ボールはゴールネットを揺らした。
「これを負けで終わるのと、勝ち点1を拾えて帰るのでは全然話が違うので、この勝ち点1は大きいし、チームを勢いづかせる得点だったと思う」
空を制した✈️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
小川航基が有言実行の同点弾!
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オランダ×日本
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