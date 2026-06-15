◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ2―2日本（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は14日（日本時間15日）、悲願の初優勝を狙うオランダ（FIFAランク8位）が日本（同18位）と2―2のドロー。1点リードの後半44分に失点し勝ち点3を逃したが、1次リーグでの無敗記録を17試合（12勝5分け）に伸ばした。

チームは主将のDFファンダイク（リバプール）、MFデヨング（バルセロナ）ら主力が順当にスタメンに名を連ね、前線にはFWハクポ（リバプール）とFWマレン（ローマ）に加え、A代表の出場経験が2試合しかないFWシュメルビル（ウェストハム）が抜てきされた。

前半3分、FWマレンが右足で強烈なシュートを放つも相手GK鈴木に防がれ得点ならず。同34分にもセットプレーからFWマレンがヘディングシュートを放ったが、またもGK鈴木に防がれ前半を0―0で終えた。

それでも後半6分、MFフラフェンベルク（リバプール）の右からのクロスをDFファンダイクが頭で合わせ先制ゴール。ゴール右隅へ見事にコントロールされたシュートが決まってリードを奪った。

同12分、MF中村に強烈なシュートを浴び失点。1―1の同点に追いつかれるも同19分、MFフラフェンベルクのパスを受けたFWシュメルビルが右から中へカットインしながら左足一閃。ゴール左隅へのコントロールショットが決まって再び勝ち越しに成功。指揮官の起用に応えたFWシュメルビルはA代表3試合目の出場にして、うれしい代表初得点となった。

しかし勝利を目前にした同44分、MF鎌田に同点ゴールを決められ2―2ドロー。勝ち点1を分け合う結果に終わったが、1次リーグでの無敗記録を17試合（12勝5分け）に更新。日本との対戦成績を2勝2分けとした。

また、3位に入った14年ブラジル大会から公式記録で引き分け扱いとなるPK負けの2試合を含め13試合連続不敗とし、ブラジルが持つ最多記録に並ぶことになった。