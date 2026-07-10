阪神・佐藤輝明 (C)Kyodo News BASEBALL KING

セ・リーグの上半期打撃個人成績 好調が続く佐藤輝明と森下翔太

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • プロ野球ニュース2026』でセ・リーグ上半期打撃成績が振り返られた
  • 阪神の佐藤輝明と森下翔太が複数部門でリーグトップに立ち、大山悠輔も打点3位に入っている
  • DeNAの勝又温史も規定打席到達が近く、佐伯貴弘氏は「ワクワクする選手」と期待を寄せた
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