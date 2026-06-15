「BRZ」2027年モデル発表！

スバルの米国法人は2026年6月4日、FRスポーツカー「BRZ」の2027年モデルの価格と詳細を発表しました。

今回の年次改良における最大のトピックは、運転支援システム「アイサイト・ドライバーアシストテクノロジー」が最新世代へと進化した点です。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「スポーツカー」です！（30枚以上）

従来のステレオカメラ（2眼）に加え、新たに「広角単眼カメラ」を採用した3つのカメラを搭載したことで視野が大幅に拡大。これにより、交差点への進入時など、より広い範囲での歩行者や自転車の検知能力が向上しました。

AT車はもちろん、MT車にもこの最新システムが適用されており、ピュアスポーツの走りの楽しさはそのままに、日常の安心感を一段と高めています。

安全装備のパッケージも充実しており、アダプティブクルーズコントロール、プリクラッシュブレーキ、車線逸脱・ふらつき警報、先行車発進お知らせ機能、リアクロストラフィックアラート付きブラインドスポットディテクションなどを搭載。なお、後退時自動ブレーキはAT車に標準装備されます。

パワーユニットには、最高出力228hpを発揮する2.4リッター水平対向エンジンを搭載。すべてのモデルに6速MTとトルセンLSDが標準装備され、一部グレードにはパドルシフト付きの6速ATも設定されています。

さらに、鋭い加速レスポンスをもたらす「スポーツ」モードや、ハンドリング性能を高める電動パワーステアリングなど、これまでに培われた走りのアップデートもしっかりと継承されました。

グレード展開は、上質さとスポーティさを兼ね備えた「Limited」と、走りを極めた最上位モデル「tS」の2種類が用意されています。

Limitedは、18インチのマットグレーアルミホイールやミシュラン製スポーツタイヤ、レッドのアクセントを効かせたウルトラスエードシートなどを備えた充実の仕様です。

一方、さらなる走行性能を追求したtSは、STI（スバルテクニカインターナショナル）がチューニングを施した日立製ダンパーやゴールド塗装のブレンボ製ブレーキシステムを特別装備。エクステリアやインテリアの随所に専用バッジやブルーのアクセント、STIロゴがあしらわれた本格派です。

さらに2027年モデルの新たな機能として、狭い場所での取り回しをサポートする「リアパーキングセンサー」が追加されました。

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米国でのBRZ 2027年モデルの価格は3万6140ドルから3万8770ドル、日本円で約579万円から約621万円です（2026年6月上旬時点のレート）。

2026年秋に同市場で発売されます。