英BBCが日本代表の躍進に期待「今大会で最も注目すべきダークホースの一つ」
イギリス『BBC』が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のダークホース候補を特集し、森保一監督率いる日本代表を注目チームの一つに挙げた。
同メディアは日本について「個々の選手の能力、近年の好調ぶり、そして総合的な経験が融合した日本は、今大会で最も注目すべきダークホースの一つと言える」 と高く評価。前回の2022年カタールW杯でドイツ、スペインを破ってグループ首位通過を果たした実績にも触れ、「日本にとって過去8度のワールドカップ出場の中で最も成功した大会になるとの期待が高まっている」とレポートした。
さらに識者のコメントも伝えており、元イングランド代表FWクリス・サットン氏は「日本には優れたテクニックを持つ選手が揃っていて、どのチームと対戦しても危険な存在になるだろう」と分析している。
元スコットランド女子代表DFレイチェル・コーシー氏は「日本は世界ランキング18位という数字以上に勝ち進む可能性があると思う」と予想し、元イングランド女子代表DFステフ・ホートン氏は「(イングランドを1-0で下した)ウェンブリーでの彼らのプレーは本当に素晴らしかった」と好印象を語った。
同メディアは日本のほか、メキシコ、エクアドル、トルコ、韓国も今大会のダークホース候補として紹介している。
かつてないほど他国からリスペクトを集める日本は、悲願のベスト8、そしてその先を目指し、15日のグループF第1節でオランダと戦う。
同メディアは日本について「個々の選手の能力、近年の好調ぶり、そして総合的な経験が融合した日本は、今大会で最も注目すべきダークホースの一つと言える」 と高く評価。前回の2022年カタールW杯でドイツ、スペインを破ってグループ首位通過を果たした実績にも触れ、「日本にとって過去8度のワールドカップ出場の中で最も成功した大会になるとの期待が高まっている」とレポートした。
元スコットランド女子代表DFレイチェル・コーシー氏は「日本は世界ランキング18位という数字以上に勝ち進む可能性があると思う」と予想し、元イングランド女子代表DFステフ・ホートン氏は「(イングランドを1-0で下した)ウェンブリーでの彼らのプレーは本当に素晴らしかった」と好印象を語った。
同メディアは日本のほか、メキシコ、エクアドル、トルコ、韓国も今大会のダークホース候補として紹介している。
かつてないほど他国からリスペクトを集める日本は、悲願のベスト8、そしてその先を目指し、15日のグループF第1節でオランダと戦う。