◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、ゴールドシップ（2013、2014年）、クロノジェネシス（2020、2021年）に続く史上3頭目の快挙となった。

レース後、JRAのYouTubeチャンネルで武豊のジョッキーカメラが公開された。ゴール後の第一声は「やっぱ走るな、これ」。相棒のタバルに称賛の言葉を送ると、「いい練習になったわ、フランスの」と秋に参戦を予定している凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）を見据えた。

大歓声のスタンド前に引き揚げると、「イェーイ！やったー！」と感情を爆発。出迎えた厩舎スタッフには「啓介がいい調教してくれているから」と、調教パートナーを務める太宰をねぎらう言葉も忘れなかった。

ファンもジョッキーカメラに歓喜。「豊さんの雄叫び珍しい」「差し込んでる日差しが松本会長の祝福に見えて泣きそうになる」「メイショウで勝ったときの武さん、めっちゃうれしそう」などの声が上がっていた。